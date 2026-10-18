Svet

OGLASILA SE MELONI: "Protest je pravo, ali uništavanje gradova nije"

В.Н.

18. 10. 2026. u 15:31

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PREMIJERKA Italija Đorđa Meloni oštro je osudila nasilje i pozvala opoziciju da jasno zauzme stav prema izgrednicima.

ОГЛАСИЛА СЕ МЕЛОНИ: Протест је право, али уништавање градова није

Foto: AP Photo/Francisco Seco

- Demonstriranje je pravo, ali pretvaranje naših gradova u zgarišta nije. Ponavljam svoj zahtev opoziciji: nemojte biti dvosmisleni po ovom pitanju. Svako prećutkivanje postaje opravdavanje nasilja - poručila je Meloni.

Podsetimo, u subotu u centru Milana izbili su sukobi između demonstranata i policije.

Tokom protesta pljačkane su prodavnice i paljena je imovina, zbog čega su nadležne službe morale da evakuišu građane sa trga Duomo i obližnju luksuznu trgovačku galariju.

Marš je prvobitno bio organizovan kao mirni protest protiv ratova i rastućih troškova života, nakon čega je grupa demonstranata sa maskama ubrzo počela da gađa policiju kamenjem, komadima kaldrme i drugim predmetima. 

Kasnije su demonstranti podizali barikade od stolova koje su uzeli iz obližnjih kafića i palili ih. 

Intervencija policije i specijalnih jedinica trajala je satima, a gradske vlasti su apelovale na građane da izbegavaju centar grada dok se situacija u potpunosti ne stabilizuje.

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