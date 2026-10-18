UHAPŠEN UKRAJINAC U CENTRU BEOGRADA: Napao jedno dete, a nakon togao tukao policajca, preti mu i robija

UKRAJINSKI državljanin V. V. (27) sinoć je u Knez Mihailovoj ulici napao dete, a nakon toga napao je policijskog službenika.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Do incidenta je došlo nešto posle 20 sati, a jedan od slučajnih prolaznika pozvao je policiju i zadržao V. V. do dolaska policijskih službenika.

Kada je policija došla na lice mesta, deteta nije bilo, te im je rečeno da su ga roditelji odveli, a V. V. je priveden u policijsku stanicu.

Međutim, V. V. je, kada je policija došla na lice mesta, napao policijskog službenika i to tako što ga je dva puta udario pesnicom u glavu.

On je potom stavljen pod kontrolu i priveden u policijsku stanicu, gde je pokušano alkotestiranje V. V, koje je on odbio, te je sanitetom Hitne pomoći prevezen na VMA.

Povređeni policijski službenik je pregledan od strane lekara Hitne pomoći, a potom prevezen u Urgentni centar, gde su mu, od strane neurohirurga, konstatovane lake telesne povrede u vidu nagnječenja glave.

V. V. je na teret stavljeno krivično delo Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, a za to krivično delo preti mu kazna od jedne do pet godina zatvora.

Krivična prijava podneta je u redovnom postupku, s obzirom na to da Ukrajinac ima prijavljen boravak u Srbiji.

Slučaj vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Telegraf.rs)

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