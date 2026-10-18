VUČIĆ STIŽE U KRUŠEVAC! Grad spreman, veliki skup u 16 časova na Trgu kosovskih junaka
Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, danas dolazi u Kruševac, gde će se u 16 časova obratiti građanima na velikom predizbornom skupu u centru grada. Uoči važnog okupljanja, u fokusu su budućnost Srbije, dalji ekonomski razvoj i projekti koji menjaju lice Kruševca, među kojima se posebno izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice.
Kruševac će danas biti u znaku velikog predizbornog skupa Srpske napredne stranke, na kojem se očekuje obraćanje Aleksandra Vučića.
Skup će biti prilika da se razgovara o budućnosti Srbije, daljem ekonomskom razvoju i planovima za Kruševac i Rasinski okrug, a posebna pažnja posvećena je projektima koji su obeležili prethodni period.
Među njima se izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice, koje predstavnici SNS-a ističu kao važna ulaganja u infrastrukturu i dalji razvoj grada.
Predstavnici kruševačkog SNS-a ocenili su da ovi projekti pokazuju kako se dugogodišnja očekivanja pretvaraju u konkretne rezultate.
Bolja saobraćajna povezanost može da olakša kretanje kroz grad, unapredi veze sa okolnim područjima i otvori dodatne mogućnosti za privredu. Dom boraca, kako ističu u stranci, ima poseban značaj i zbog simbolike i očuvanja sećanja na borce.
Otvaranje ovih objekata poklopilo se sa obeležavanjem Dana oslobođenja Kruševca, što su predstavnici SNS-a izdvojili kao važan trenutak za grad.
Iz Gradskog odbora SNS-a poručili su da sa ponosom očekuju dolazak Aleksandra Vučića, koga su predstavili kao nosioca svoje liste.
– Sa ponosom očekujemo dolazak Aleksandra Vučića, nosioca naše liste, kako bismo razgovarali o budućnosti Srbije, planovima za dalji razvoj i onome što zajedno možemo da učinimo za naš grad i našu zemlju – poručili su iz kruševačkog SNS-a.
Najavljeni skup biće prilika da predstavnici stranke i okupljeni razgovaraju o prioritetima za naredni period, razvojnim planovima i daljim ulaganjima u Kruševac.
Dolazak Vučića najavljen je kao centralni deo nedeljnog okupljanja, a tačan tok programa i ostali učesnici nisu navedeni u dostavljenom saopštenju.
(24 sedam)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)