MOSKVA SPUSTILA RAMU NA ZEMLJU! „Nisu stranci, nego vaši građani - sami rešavajte svoje probleme"
PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je premijeru Albanije Ediju Rami da ne prebacuje odgovornost za studentske proteste na strane faktore.
Albanski premijer i lider vladajuće Socijalističke partije Edi Rama izjavio je, u jeku protesta i nemira u zemlji, da navodno postoji strano mešanje čiji je cilj usporavanje puta Albanije ka članstvu u Evropskoj uniji.
- Ne, Edi Rama, to su građani vaše zemlje izašli na proteste i nemojte prebacivati svoju odgovornost na druge. Sami rešavajte svoje unutrašnje probleme - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.
Studentski protesti u Albaniji počeli su zbog visokih troškova školovanja, loših uslova za studiranje i nedostatka mogućnosti za zapošljavanje u struci.
Demonstranti su, između ostalog, zatražili ostavku premijera Edija Rame. On je, sa druge strane, osudio učesnike protesta zbog nasilja na ulicama i odbio da podnese ostavku.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
LAVROV UPERIO PRST KA AGRESORIMA: Zapalili ste ceo Bliski istok napadom na Iran!
18. 10. 2026. u 13:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)