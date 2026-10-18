PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je premijeru Albanije Ediju Rami da ne prebacuje odgovornost za studentske proteste na strane faktore.

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Albanski premijer i lider vladajuće Socijalističke partije Edi Rama izjavio je, u jeku protesta i nemira u zemlji, da navodno postoji strano mešanje čiji je cilj usporavanje puta Albanije ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Ne, Edi Rama, to su građani vaše zemlje izašli na proteste i nemojte prebacivati svoju odgovornost na druge. Sami rešavajte svoje unutrašnje probleme - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Studentski protesti u Albaniji počeli su zbog visokih troškova školovanja, loših uslova za studiranje i nedostatka mogućnosti za zapošljavanje u struci.

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Demonstranti su, između ostalog, zatražili ostavku premijera Edija Rame. On je, sa druge strane, osudio učesnike protesta zbog nasilja na ulicama i odbio da podnese ostavku.

(Sputnjik)

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