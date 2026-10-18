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MOSKVA SPUSTILA RAMU NA ZEMLJU! „Nisu stranci, nego vaši građani - sami rešavajte svoje probleme"

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 15:42

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PORTPAROL Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova poručila je premijeru Albanije Ediju Rami da ne prebacuje odgovornost za studentske proteste na strane faktore.

МОСКВА СПУСТИЛА РАМУ НА ЗЕМЉУ! „Нису странци, него ваши грађани - сами решавајте своје проблеме

Gnap/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Albanski premijer i lider vladajuće Socijalističke partije Edi Rama izjavio je, u jeku protesta i nemira u zemlji, da navodno postoji strano mešanje čiji je cilj usporavanje puta Albanije ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Ne, Edi Rama, to su građani vaše zemlje izašli na proteste i nemojte prebacivati svoju odgovornost na druge. Sami rešavajte svoje unutrašnje probleme - napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu.

Studentski protesti u Albaniji počeli su zbog visokih troškova školovanja, loših uslova za studiranje i nedostatka mogućnosti za zapošljavanje u struci.

Foto: Printscreen / X / @SnoopDegB

Demonstranti su, između ostalog, zatražili ostavku premijera Edija Rame. On je, sa druge strane, osudio učesnike protesta zbog nasilja na ulicama i odbio da podnese ostavku.

(Sputnjik)

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