VUČIĆ EMOTIVNO PORUČIO U ZAJEČARU: Vi ste u stanju život da date svakome, hvala beskrajno

POČEO je veliki skup u hali u Zaječaru liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

Foto: Printscreen/Informer

Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

- Žao mi je više hiljada ljudi koji su napustili prostor ispred hale jer nisu mogli da uđu, ali vam beskrajno hvala za ovu energiju. Vi ste u stanju život da date svakome, hvala beskrajno - kazao je Vučić.