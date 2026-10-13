Politika

VUČIĆ EMOTIVNO PORUČIO U ZAJEČARU: Vi ste u stanju život da date svakome, hvala beskrajno

Novosti online

13. 10. 2026. u 18:14

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POČEO je veliki skup u hali u Zaječaru liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija.

ВУЧИЋ ЕМОТИВНО ПОРУЧИО У ЗАЈЕЧАРУ: Ви сте у стању живот да дате свакоме, хвала бескрајно

Foto: Printscreen/Informer

Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

- Žao mi je više hiljada ljudi koji su napustili prostor ispred hale jer nisu mogli da uđu, ali vam beskrajno hvala za ovu energiju. Vi ste u stanju život da date svakome, hvala beskrajno - kazao je Vučić.

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