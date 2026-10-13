"Nije bilo teško doneti odluku": Aleksandar Pavlović otkrio zašto je odbio Mančester siti
NIJE Nemcu srpskog porekla žao što je odbio Mančester siti.
Vezista Bajerna, Aleksandar Pavlović otkrio je kako je bilo odbiti ponudu jednog od najboljih klubova sveta.
- Pre svega, ogromna je čast kada te pozove klub kao što je Mančester siti. Ali ja sam odrastao u Minhenu, čitav život sam ovde i igram samo za Bajern. Moja porodica i prijatelji žive ovde, tako da za mene nema ništa bolje. Zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku - rekao je Pavlović u intervjuu za "Bild".
Osvrnuo se na to što su "građani" imali u planu da bude zamena za Rodrija, jednog od najboljih fudbalera na planeti. Engleski klub je bio spreman da plati čak 100.000.000 evra da ga dovede na "Etihad".
- Svi znaju kakva je klasa od igrača Rodri. Nije slučajno proglašen najboljim na svetu. Normalno da je velika čast kada vas porede sa njim, biće mi to motivacija da budem još bolji i ostvarim sve ciljeve. Želim da napredujem i ustalim se među elitne igrače u svetu fudbala - zaključio je Pavlović.
Nemački reprezentativac je već tri sezone standardan u Bajernu. Ove sezone u Bundesligi je upisao pet nastupa i ima učinak od jednog gola i jedne asistencije.
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