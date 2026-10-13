Politika

SRDANOVIĆ PONOVO ODBIO DUEL SA VUČIĆEM: Očigledno je da blokaderska lista nema ni plan, ni program, ni viziju budućnosti Srbije

В.Н.

13. 10. 2026. u 19:15

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LISTA „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” obaveštava javnost da smo dobili zvaničnu informaciju od javnog servisa Radio Beograda da je Ilija Srdanović ponovo odbio duel sa Aleksandrom Vučićem, nosiocem i prvim na našoj listi.

СРДАНОВИЋ ПОНОВО ОДБИО ДУЕЛ СА ВУЧИЋЕМ: Очигледно је да блокадерска листа нема ни план, ни програм, ни визију будућности Србије

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić//Printskrin

Očigledno je da blokaderska lista nema ni plan, ni program, ni viziju budućnosti Srbije. Još jednom su pokazali da ignorišu građane i da im interesi Srbije nisu na prvom mestu.

Svesni smo da Ilija Srdanović i predstavnici blokaderske liste nemaju odgovore na brojna pitanja koja interesuju građane, kako kada je reč o unutrašnjoj, tako i, posebno, o spoljnoj politici. Upravo zato je važno da narod zna da su ovaj put i zvanično pobegli od duela.

Sada nam je jasnije i zašto građani Srbije ovih dana nisu mogli nigde da vide Srdanovića i postavljamo pitanje da li je vreme provodio u inostranstvu, gde je dobijao instrukcije od svojih nalogodavaca?

Blokaderska lista i prvi na njoj još jednom su pokazali da im je jedini cilj da unize Srbiju, ali im to neće proći. Ni danas, ni 25. oktobra, kada će građani odlučivati o svojoj budućnosti i budućnosti Srbije.

Srbija zaslužuje odgovore, odgovornu politiku, plan i program, i jasnu viziju budućnosti, a ne zastupnike interesa stranih centara moći i drugih država.

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