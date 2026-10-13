Ameri ne mogu da veruju: Jokić naveo najbolje košarkaše svih vremena, izostavio velika imena...
Nikola Jokić otkrio je koja četiri košarkaša bi se našla na njegovom zamišljenom "Maunt Rašmoru" najvećih igrača u istoriji košarke. Na listi centra Denver Nagetsa nalaze se Bil Rasel, Majkl Džordan, Vilt Čemberlen i Stef Kari.
Srpski as je u razgovoru za "Sports bajbl" objasnio zbog čega je izdvojio upravo ovu četvoricu košarkaša, a svaki od njih ostavio je poseban trag u istoriji NBA lige.
- Verovatno bih izabrao Bila Rasela zbog svih titula koje je osvojio. Majkla Džordana, jer je promenio košarku. Tu je i Vilt Čemberlen, zbog njegovih brojki i potpuno neverovatne statistike. Na kraju bih dodao Stefa Karija, jer je i on promenio košarku, a pritom je manje-više iz moje generacije. Igrao sam protiv njega i zaista je promenio način na koji se igra, na svoj način. To su moja četiri igrača - objasnio je Jokić.
Zanimljivo je da se na Jokićevoj listi nalaze košarkaši koji su obeležili različite epohe. Rasel je sinonim za šampionski uspeh, Džordan je postao globalna ikona ovog sporta, dok je Čemberlen ostao upamćen po rekordima koji i danas deluju nestvarno.
Kari je, sa druge strane, promenio način na koji ekipe koriste šut za tri poena, a njegov uticaj na savremenu košarku prepoznaje i trostruki MVP NBA lige iz Srbije.
Jokićev izbor tako obuhvata različite stilove i generacije, ali zajedničko svim imenima jeste ogroman uticaj koji su imali na razvoj košarke.
Ono što američki mediji ne mogu da shvate je da je izostavio Lebrona Džejmsa, Šekila O'Nila, Medžika Džonsona ili Kobija Brajanta, po mnogima jedne od najboljih svih vremena, ali Jokić se očigledno ne slaže sa time i njegova lista je izazvala šokantne reakcije širom društevenih mreža.
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