VELIČANSTVEN SKUP U ZAJEČARU, VUČIĆ PREDSTAVIO PLAN ZA ISTOČNU SRBIJU: Ne dam Srbiju najgorima, ne dam da nam unište decu i budućnost!

VELIČANSTVENI skup liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ održao se danas u Hali sportova „Timok“ u Zaječaru. Prvi na listi i nosilac liste Aleksandar Vučić obratio se u prepunoj hali, predstavio plan za istočnu Srbiju u šest tačaka i poručio - Ne dam Srbiju najgorima, ne dam da nam unište decu i budućnost!

Foto: Novosti/printscreen/Informer

Obraća se Vučić

- Žao mi je više hiljada ljudi koji su napustili rpostor ispred hale jker nisu mogli da uđu, ali vam beskrajno hvala za ovu energiju. Vi ste u stanju život da date svakome, hvala beskrajno.

- Prirpemao sam novi program za istok sa mojim timom. Mislim da smo dosta uradili, sa druge strane, nismo dovoljno. Sam sam kriv zbog toga što neka obećana nisu ispunjena, ali dva velika obećanja vam garantujem. Reč je o Domu zdravlja i ginekološkom porodiljskom delu u bolnici, i to potpuno novo mora da bude. To ćemo da rešimo već sledeće godine, najkasnije za 2 godine u potpunosti da završimo. Kriv sam i za srednjošlkolski centar, i taj novac ćemo naći, i za zdravstvo i za škole, vrtiće, biće dovoljno novca i sve ćemo morati da rešimo za ukupno 4 godine svuda u Srbiji. Rešavamo za budućnost Zaječara edukaciju dete u najboljim uslovima.

Foto: Printscreen/Informer

- Imam jednu dobru vest, ovih dana kreće zapošljavanje prvih 40 radnika u Jugoimportu, biće preko 100 u naredna 3 meseca. U Zaječaru sklapaće se Lazar 3 8h8, naša vojna vozila i tek ćemo da pojačavamo industrijske kapacitete Zaječara. Ako ne budemo mogli privatne investitore, onda ćemo dovesti još neku državnu fabriku u Zaječar.

- Obišao sam puteve koje smo obećali da ćemo dak renemo da radimo, bio sam u selu Šljivar, krenuli su radovi nekoliko kilometara puta. Obišao sam od Zlota do Podgorca, jednako loš put kao u Šljivaru, danas su krenuli radovi, svih 12 km će biti asfalitrano. Obišao sam Bor-Selište, odlično urađen put. Verujem da ćemo do aprila u potpunosti rekonstruisati ceo asfalt na putu Zaječar-Lubnica-Planinica-Boljevac. Naša je namera da posebno subvencionišemo prehbrambeno-prerađivačku inudustriju. Daćemo najveće subvencije, 70 i 75 posto za ljude da naprave fabrike i da mogu da to rade za seljake u ovom kraju. To seo ndosi i za Knjaževac, Soko Banju i sve opštine Broskog okruga.

- Poseban plan pravimo za istok Srbije, na 6 stubova. Prvi je industrija, metalurgija. Naše rudarstvo mora biti potpuno zeleno i imaćemo najčistiju sredinu. Napravićemo prvu platu istoka, to je poseban program, pdosticaj za zapošljavanje mladih bez ikakvog radnog iskustva, i mi ćemo to da dajemo poslodavcima posebne subvencije. Energetika, saobraćaj i logistika. Vi znate na istoku Srbije da idemo u izgradnju Đerdapa 3, garantovaće nam više eenrgije u bduućnosti, idemo sa lukom Prahovo, potrebno nam je da povežemo logistički.

Foto: Printscreen/Informer

- Naš je cilj da istok Srbije - da idemo od Požarevca uz Dunav do Golupca, odatle brzu saboraćajnicu do Brze Palanke, ovde ćemo da gradimo Paraćin-Zaječar-Negotin brzu saobraćajnicu da se spojimo sa Brzom Palankom. Ostaje nam još jedan horizontalni put Despotovac-Bor, imaćemo 3 horizontalne linije na istoku Srbije, ostaje nam verikale da popunjavamo. Ukupno put Paraćin - Negotin je ukupno 133km brze saobraćajnice. Onda nam je Zaječar stostruko bolje vezan sa svima.

- Hoću da vratimo brze vozove i teretne, imaćemo velike industrijske zone. Moramo ponovo da pravimo pruge da saobraćaju naši vozovi opet. Potrebni su nam logistički centri ,Dunav, kroz nautičke centre, imaćemo panoramske linije i izletničke. Davaćemo subvencije za nove hotele, sportske centre, to se odnosi i na Staru planinu koju moramo potpuno da podignemo.

- Radićemo sa privatnicima. Vinogradarstvo, poljoprivreda....

- Idemo da uredimo trgove gradova na istoku, Soko banju, zaječar, Boljevac, svaki grad da posebno lep trg napravimo, da uložimo i da ljudi budu motivisani da uđu. najvažnije, ulaganje u ljude, znanje i zdravlje. U svakoj opštini sve će da bdue potpuno novo, milijardu i 300 miliona evra uložićemno u naredne 4 godine za celu Srbiju.

- Ne sme više da se dogodi da svi šalju decu za Beograd. Svaki okrućni centar i ošštinski mroa da ima mamograf, slajsni skrener, rendgen i magnetnu rezonancu. Imamo para, samo je bilo ptianje brige. Ulagaćemo u znanje, pravićemo posebne centre za dualno obrazovanjem, da mladi ljudi budu spremni za budućnost. Da mogu da se vraćaju iz inostranstva i planiraju budućnost.

- Pokušali su na mnogo mesta ne dao svoje lokalnu vlast, preuzmu fotelje u državi, pokušali su da sruše državu i Srbiju. To su radili spolja, a neki iznutra su naivno poverovali da je reč o dobroj akciji, nerazumevajući kolik otoga loše čineg zaa zemlju. Uprkos bloakdama, uvredama, hiljadama preprekama, ja sam zahvalabn vašim vrednim i marljivim rukama, što smo nastavili da gradimo i izgradili dobar deo Srbije, što smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi.

Foto: Novosti

Mi njima ne treba da se svetimo, već da svoju zemlju konačno zaštitimo i odbranimo, tako što ćemo da uzmemo olovku i na pappiru zaokružimo šta nam savest nalaže. Kada izbrojimo glasove, obavestićemo vas kako je narod glasao i nikome nećemo dati da prekraja nardon uvolju, nikome na kugli zemaljskoj. Za nas je vaša volja, volja Boga!

- Njihov prvi na listi kaže da je razlika u zdravstvu između nas i njih kao između jednofazne i trofazne struje. Šta ćete to da uradite? Hožete li kao do 2012 kada nijednu bolnicu niste pododigli, ništa. Pitate hoćete li da uvedete sankcije Rusiji, ćute, znaju da bi prvi dan uveli sankcije. Znaju, samo kriju to od vas narode. Razmislite ljudi, pustite ša ja pričam. Zašto je Putin rekao nadam se da će Vučić biti premijer, samo razmislite zašto i sve će vam biti jasno. Možda nije obavešten, šta mislite? Izgleda da ih Putin odlično poznaje, da ih mnogo dobro poznaje i da zna šta su mu sspremili. Poznaju ih i mnogi drugi.

- Pitaju ih studenti iz Republike Srpske, zašto nas napadate, mi smo pdoržavali studente u Srbiji. Jeste li čuli neki odgovor? Nema odgovora, i zato studenti u Republici Srpskoj ne pevaju njihove pesme, već pevaju Ruzmarin i nadaju se pobedi patriotske i rodoljubive Srbije. Pozdrav za celu Republiku Srpsku!

- Čuvaćemo Kosovo i Metohiju kao deo Srbije.

Foto: Novosti

- Naši protivnici imaju neobjašnjivu želju stalno da nekog napadaju, prete. Smučiše se svakom pristojnom u Srbiji. Gore je bilo kada su ćutaliposle krvničkog udarca u glavu Ljiljani Cvetković . U valjevu su žene polivali vodom i čupali za kosu. Gde ste to naučili? Kada je to bilo kod nas? gde ste to rasli, kako je moguće da vam to neko opravdava i da ne umete da kažete izvinite? Imaju poseban pik na žene, jer znaju da veliki broj žena glasaju za Ujedinjenu Srbiju , da glasaju za ozbiljnost, odgovornost. I sad bi da tuku žene, kakvi ljudi...

- Jedino ako se desi teroristički akt, ili ako me ubiju, samo tako mogu da dobiju izbore. Pored svake kutije budite, čuvajte kutije, samo mirno, strpljivo i trpeljivo, sve što budemo izbrojali pokazaće nedvosmilsenu pobedu slobodarske i nezavisne Srbije!

- Pogledajte samo ko njih podržava, a ko nas. Uz njih su Milo Đukanović, Aljbin Kurti, Milojko Spajić, Andrej Plenković. Ja ne moram ništa da vam kažem, njima je pre neko veče u Nišu kolo igrao gori Kurti od Aljbina Kurtija - Rašić, koji hapsi Srbe, mrzi Srbe. Oni nas pozivaju da glasamo za lidera studentske liste, Jovu Bakića, koji kaže da je vladika NIkolaj isti kao Alojzije STepinac. Hoćete li tome da učite našu decu u školama? Možda u Hrvatskoj, u Srbiji nećete!

Foto: Printscreen/Informer

- Neće više naši fakulteti i škole biti opštinski odbori i stecišta političkih stranaka to će biti mesta za učenje za našu decu. Politika - van škola i fakulteta! Kome se ne sviđa, neka radi nešto drugo, kraj priče. To je moje obećanje! Ne dam Srbiju najgorima, ne dam da nam unište decu, da nam unište budućnost!

- Da se zahvalim penzionerima, na svemu što su istrpeli i da im kažem da će penzije da rastu brže nego ikada i da prate plate, i da će Srbija najbrže raste. Beskrajno vam hvala najstariji sugrađani, hvala za ljubav i što ste izgradili Srbiju. Beskrajno vas volim, idemo dai h pobedimo ubedljivo! Da pobedi Ujedinjena Srbija, živela Srbija!

Veličanstveno: Cela hala zapevala pesmu "Stavi ruzmarin ispod jastuka"

Intonirana himna "Bože pravde"

Vučić stigao u halu u Zaječaru, ori se "Vučić Aleksandar i "Aco Srbine"

Đurić: 25. oktobra imamo priliku da odigramo pametno

Ministarka u tehničkoj Vladi Milica Đurđević Stamenkovski je poručila pred početak mitinga: Na istoku izlazi sunce - 25. oktobra svi kao jedan, da glasamo za 1!

Jovanov: Glasamo izmešu mira i stabilnosti i jedne neizvesnosti

Stanković:Na skupu u Zaječaru biće poručeno da Srbija mora ostane stabilno društvo

Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković rekao je danas da će sa predizbornog skupa izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Zaječaru biti poslata poruka da Srbija mora da ostane politički stabilno i ekonomski prosperitetno društvo, sa jasnom vizijom za budućnost.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

-Srbija treba da bude sigurno, društvo u kome nema političkog i bilo kakvog drugog nasilja, društvo u kome različito mišljenje neće biti osnova za bezrazložno etiketiranje i isključenje, društvo koje će slediti jednu suverenu i samostalnu spoljnopolitičku viziju našeg predsednika Aleksandra Vučića, rekao je Stanković uoči skupa u Zaječaru.

Dodao je da je nosilac liste Aleksandar Vučić ostvario opipljive i vidljive rezultate i uspešno vodio državu uprkos teškim iskušenjima i izrazio nadu da će u tom smeru nastaviti sa pozicije premijera, nakon pobede na izborima 25. oktobra.

STIŽU I POZNATI ČLANOVI SNS

Na miting stranke u Zaječar došli su i glumica Lidija Vukićević i ministar bez portfelja u tehničkoj Vladi Srbije Nenad Popović.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Veličanstvena atmosfera u Zaječaru: Prepuna hala, ori se pesma

Manje od sat vremena ostalo je do početka velikog skupa u hali u Zaječaru. Kako se može videti na snimku koje su zabeležile "Novosti", atmosfera je veličanstvena.

Počeo muzički program, pesma se ori halom

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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Prepuna hala u Zaječaru: Ljudi čekaju u redovima da uđu

Hala u Zaječaru u kojo jse održava skup liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" ispunjena je do poslednjeg mesta i to sad vremena pred početak mitinga.

Ljudi čekaju u redovima da uđu u halu.

Atmosfera pred usijanjem: Građani čekaju Vučića

Građani: "Ovde smo da podržimo Vučića"

U razgovoru "Novosti" čule su se poruke podrške, a pojedini su istakli da su se iz inostranstva vratili u Srbiju i da veruju u njenu budućnost.

- Ovde smo da podržimo Aleksandra Vučića i idemo sve do pobede! Da on pobedi, da bude dobro, nama je dobro. Vratili smo se iz inostranstva u Srbiju - rekla je jedna od prisutnih Zaječarki.

Podršku Vučiću pružio je i jedan od povratnika iz inostranstva, koji je istakao da smatra da je predsednik učinio mnogo za građane.

- Ja podržavam Aleksandra Vučića zato što je dobar čovek i dobar je za građane. Uradio je puteve i sve što je obećao, to je uradio - poručio je on.

Među okupljenima je bila i žena koja je u Zaječar došla iz Donjeg Milanovca kako bi podržala listu.

- Ja sam došla iz Donjeg Milanovca da podržim Aleksandra Vučića i zaokružiću broj jedan na izborima - rekla je ona, dodajući da, prema njenom mišljenju, nema boljeg od Vučića.

- Sposoban čovek što radi od jutra do sutra... Takvog čoveka nismo imali - rekla je jedna gospođa i dodala da je došla na skup u Zaječar da bi podržala Aleksandra Vučića.

Dva i po sta pre početka mitinga puna sala u Zaječaru

Uočio velikog skupa liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", koji se danas održava u Zaječaru, građani su pristigli u ogormnom broju kako bi pružili podršku Aleksandru Vučiću i listi koju predvodi.

Dva i po sata pre skupa, sala je ipsunjena skoro do poslednjeg mesta.

Poznate muzičke zvezde nastupaju od 17 časova

Muzički program počinje u 17 časova, a pred publikom u Hali sportova „Timok“ nastupiće Nadežda Biljić, Ana Bekuta, sestre Gobović i Darko Lazić.Njihove pesme obeležile su različite generacije, zbog čega će muzika imati značajno mesto u programu skupa u Zaječaru.

Početak događaja obeležiće poznate melodije, okupljanje građana iz različitih krajeva istočne Srbije i sadržaji namenjeni širokoj publici. Nakon muzičkog dela, pažnja će biti usmerena na poruke o budućnosti zemlje i razvoju ovog regiona.