Ovacije u "Areni" za Sašu Ilića: Trener crno-belih došao da podrži košarkaše protiv Panatinaikosa (VIDEO)

Trener fudbalskog kluba Partizan lepo je dočekan u "Areni".

FOTO: N. Skenderija

Saša Ilić, zajedno sa Raćom Petrovićem, došao je u "Arenu" da podrži košarkašu sekciju Partizana koja večeras igra meč sa Panatinaikosom našeg Željka Obradovića, a kada je ušao u halu usledile su ovacije grobara koji su mu skandirali ime.

Na taj način, navijači parnog valjka su jasno stavili do znanja da ima njihovu podršku i pored slabog početka sezone fudbalskog kluba koji je za vikend protiv Novog Pazara (1:0) upisao tek svoju treću pobedu u Superligi Srbije i zauzima deseto mesto na tabeli.

Zajedno sa Ilićem i Petrovićem tu su i fudbaleri Partizana koji često umeju da pruže podršku svojim košarkaškim kolegama.

Saša Ilić je legenda kluba i uvek će biti cenjen od navijača zbog svoje ljubavi prema Partizanu, a ovo je samo još jedan primer toga.