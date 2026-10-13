Ovacije u "Areni" za Sašu Ilića: Trener crno-belih došao da podrži košarkaše protiv Panatinaikosa (VIDEO)
Trener fudbalskog kluba Partizan lepo je dočekan u "Areni".
Saša Ilić, zajedno sa Raćom Petrovićem, došao je u "Arenu" da podrži košarkašu sekciju Partizana koja večeras igra meč sa Panatinaikosom našeg Željka Obradovića, a kada je ušao u halu usledile su ovacije grobara koji su mu skandirali ime.
Na taj način, navijači parnog valjka su jasno stavili do znanja da ima njihovu podršku i pored slabog početka sezone fudbalskog kluba koji je za vikend protiv Novog Pazara (1:0) upisao tek svoju treću pobedu u Superligi Srbije i zauzima deseto mesto na tabeli.
Zajedno sa Ilićem i Petrovićem tu su i fudbaleri Partizana koji često umeju da pruže podršku svojim košarkaškim kolegama.
Saša Ilić je legenda kluba i uvek će biti cenjen od navijača zbog svoje ljubavi prema Partizanu, a ovo je samo još jedan primer toga.
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