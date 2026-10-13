BRZA PITA SA MESOM: Sočna, ukusna i jednostavna!
Ukusna, mekana i zasitna pita sa zlatnom koricom i susamom na vrhu. Idealna je za doručak, ručak, večeru ili posluženje kada vam dođu gosti.
Sastojci
- 500 gr mešanog mlevenog mesa
- 100 ml ulja
- 2 glavice crnog luka
- 5 jaja
- 300 ml jogurta
- 10 kašika brašna
- 4 kašike kukuruznog brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- so po ukusu
- susam za posipanje
Priprema
Na zagrejanom ulju prodinstajte sitno seckan crni luk, pa dodajte mleveno meso i pržite dok ne bude gotovo. Posolite po ukusu i ostavite da se prohladi.
U posudi umutite jaja, dodajte jogurt, pšenično i kukuruzno brašno, kao i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite. U pripremljenu smesu dodajte prohlađeno meso sa lukom i promešajte. Pleh obložite papirom za pečenje, pa ravnomerno rasporedite smesu.
Odozgo pospite susamom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju i ne bude pečena. Poslužite je toplu, uz čašu jogurta ili svežu salatu.
Prijatno!
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