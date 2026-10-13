Peciva i pite

BRZA PITA SA MESOM: Sočna, ukusna i jednostavna!

Milena Tomasevic

13. 10. 2026. u 16:00

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Ukusna, mekana i zasitna pita sa zlatnom koricom i susamom na vrhu. Idealna je za doručak, ručak, večeru ili posluženje kada vam dođu gosti.

БРЗА ПИТА СА МЕСОМ: Сочна, укусна и једноставна!

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr mešanog mlevenog mesa
  • 100 ml ulja
  • 2 glavice crnog luka
  • 5 jaja
  • 300 ml jogurta
  • 10 kašika brašna
  • 4 kašike kukuruznog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • so po ukusu
  • susam za posipanje

Priprema

Na zagrejanom ulju prodinstajte sitno seckan crni luk, pa dodajte mleveno meso i pržite dok ne bude gotovo. Posolite po ukusu i ostavite da se prohladi.

U posudi umutite jaja, dodajte jogurt, pšenično i kukuruzno brašno, kao i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite. U pripremljenu smesu dodajte prohlađeno meso sa lukom i promešajte. Pleh obložite papirom za pečenje, pa ravnomerno rasporedite smesu.

Odozgo pospite susamom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju i ne bude pečena. Poslužite je toplu, uz čašu jogurta ili svežu salatu.

Prijatno!

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