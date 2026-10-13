BRZA PITA SA MESOM: Sočna, ukusna i jednostavna!

Ukusna, mekana i zasitna pita sa zlatnom koricom i susamom na vrhu. Idealna je za doručak, ručak, večeru ili posluženje kada vam dođu gosti.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr mešanog mlevenog mesa

100 ml ulja

2 glavice crnog luka

5 jaja

300 ml jogurta

10 kašika brašna

4 kašike kukuruznog brašna

1 kesica praška za pecivo

so po ukusu

susam za posipanje

Priprema

Na zagrejanom ulju prodinstajte sitno seckan crni luk, pa dodajte mleveno meso i pržite dok ne bude gotovo. Posolite po ukusu i ostavite da se prohladi.

U posudi umutite jaja, dodajte jogurt, pšenično i kukuruzno brašno, kao i prašak za pecivo. Sve dobro sjedinite. U pripremljenu smesu dodajte prohlađeno meso sa lukom i promešajte. Pleh obložite papirom za pečenje, pa ravnomerno rasporedite smesu.

Odozgo pospite susamom i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta, dok pita ne dobije lepu zlatnu boju i ne bude pečena. Poslužite je toplu, uz čašu jogurta ili svežu salatu.

Prijatno!