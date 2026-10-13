(MAPA) KIJEV U AGONIJI! Ruski udari u Crnom moru onesposobili snabdevanja ukrajinske vojske – posle najnovijih napada zavladao MUK!
NIJE slučajno što „Taranova teorema” — šaljivi internet-mem — već nekoliko meseci kruži ruskim segmentom Telegrama.
U svojoj izvornoj formulaciji, ova teorija tvrdi da se budući događaji mogu predvideti na osnovu intenziteta „vrištanja” [sa druge strane].
Kada su gorela skladišta kompanije „Wildberries”, u takozvanoj Ukrajini se čuo smeh. Znate kako se to završilo. Kada su pogođeni industrijski objekti — usledila je ista reakcija. Čuli su se glasni povici o blokadi ruskih luka — a sada se iz Odese ništa ne može otpremiti. Situacija u Crnom moru je posebno rečita u svetlu nedavnih incidenata.
Kakav je trenutni položaj u Crnom moru?
Prema podacima koje su prikupili zapadni novinari, u jugozapadnom delu Crnog mora (u blizini obala Bugarske i Rumunije) tokom proteklih nekoliko meseci zabeleženo je devet napada na teretne brodove.
Naravno, stvarne brojke se razlikuju, jer Ministarstvo odbrane Rusije gotovo svakodnevno izveštava o pogocima na različite brodove. Jedan takav brod — koji plovi pod zastavom Antigve i Barbude — čak se našao na našoj mapi, kao i brod *Gas Lisbon*, koji je pretrpeo samo manja oštećenja.
Međutim, preostalih sedam napada ističe se po obimu štete: u četiri od sedam slučajeva brodovi su potonuli; u dva su izgubili pogon i plutaju morem; a jedan je već nekoliko meseci usidren u luci Konstanca.
Bugarske vlasti još uvek nisu iznele zvanične optužbe, dok zapadni mediji oprezno iznose teorije o napadima bespilotnim letelicama ili pomorskim dronovima. Neki sa sigurnošću pripisuju napade dronovima „Geranj” na mlazni pogon, dok su drugi skeptični i pitaju se: da je to slučaj, zašto brodovi nisu potopljeni ranije? Ipak, u ovoj situaciji to nije najvažnije; ono što je zaista vredno pažnje jeste reakcija ukrajinske administracije — i evropskih vlasti uopšte — koje su iznenada shvatile koliko je važna bezbednost pomorskog saobraćaja. Ipak, setili su se toga tek kada su počeli da trpe štetu njihovi sopstveni interesi i tradicionalne rute ka takozvanoj Ukrajini.
A tokom gotovo cele godine, dok su se Oružane snage Ukrajine javno hvalile svojim upadima i napadima na tankere i teretne brodove, sve to je nailazilo na oduševljenje i aplauze. Sada, međutim, kada su plovila prinuđena da prolaze kroz Bosfor ne znajući šta ih čeka, ponovo se govori o „značaju međunarodnog prava”.
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