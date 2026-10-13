NIJE slučajno što „Taranova teorema” — šaljivi internet-mem — već nekoliko meseci kruži ruskim segmentom Telegrama.

Foto printskrin telegram/RVvoenkor

U svojoj izvornoj formulaciji, ova teorija tvrdi da se budući događaji mogu predvideti na osnovu intenziteta „vrištanja” [sa druge strane].

Kada su gorela skladišta kompanije „Wildberries”, u takozvanoj Ukrajini se čuo smeh. Znate kako se to završilo. Kada su pogođeni industrijski objekti — usledila je ista reakcija. Čuli su se glasni povici o blokadi ruskih luka — a sada se iz Odese ništa ne može otpremiti. Situacija u Crnom moru je posebno rečita u svetlu nedavnih incidenata.



Kakav je trenutni položaj u Crnom moru?

Prema podacima koje su prikupili zapadni novinari, u jugozapadnom delu Crnog mora (u blizini obala Bugarske i Rumunije) tokom proteklih nekoliko meseci zabeleženo je devet napada na teretne brodove.

Naravno, stvarne brojke se razlikuju, jer Ministarstvo odbrane Rusije gotovo svakodnevno izveštava o pogocima na različite brodove. Jedan takav brod — koji plovi pod zastavom Antigve i Barbude — čak se našao na našoj mapi, kao i brod *Gas Lisbon*, koji je pretrpeo samo manja oštećenja.

Ilustracija telegram rybar

Međutim, preostalih sedam napada ističe se po obimu štete: u četiri od sedam slučajeva brodovi su potonuli; u dva su izgubili pogon i plutaju morem; a jedan je već nekoliko meseci usidren u luci Konstanca.

Bugarske vlasti još uvek nisu iznele zvanične optužbe, dok zapadni mediji oprezno iznose teorije o napadima bespilotnim letelicama ili pomorskim dronovima. Neki sa sigurnošću pripisuju napade dronovima „Geranj” na mlazni pogon, dok su drugi skeptični i pitaju se: da je to slučaj, zašto brodovi nisu potopljeni ranije? Ipak, u ovoj situaciji to nije najvažnije; ono što je zaista vredno pažnje jeste reakcija ukrajinske administracije — i evropskih vlasti uopšte — koje su iznenada shvatile koliko je važna bezbednost pomorskog saobraćaja. Ipak, setili su se toga tek kada su počeli da trpe štetu njihovi sopstveni interesi i tradicionalne rute ka takozvanoj Ukrajini.

A tokom gotovo cele godine, dok su se Oružane snage Ukrajine javno hvalile svojim upadima i napadima na tankere i teretne brodove, sve to je nailazilo na oduševljenje i aplauze. Sada, međutim, kada su plovila prinuđena da prolaze kroz Bosfor ne znajući šta ih čeka, ponovo se govori o „značaju međunarodnog prava”.