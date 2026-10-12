„BORIĆEMO SE ZA ŽIVOT SVAKOG DETETA!" Vučić najavio milionska ulaganja u zdravstvo: Nove bolnice, domovi zdravlja i savremeni lekovi
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" istakao je značaj razvoja zdravstva u Republici Srbiji.
- Dobijem li vaše poverenje kao predsednik Vlade Srbije, svi ćete dobiti uredne, nove i u potpunosti rekonstruisane bolnice i domove zdravlja i ovaj novac ćemo sami da uložimo. Borićemo se za život svakog deteta i svakog starijeg čoveka i videćete nove lekove, uskoro, koje ćemo da prihvatamo, a to su desetine i stotine miliona evra za državu. Bude li potrebno, plaćaćemo još više zato što je zdravlje naših ljudi najpreča i najvažnija stvar - naglasio je Vučić.
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