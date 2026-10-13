HITNO SE OGLASIO RUTE: Posle napada na brodove u Crnom moru, NATO u pripravnosti - "Pratimo svaki potez!"

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute rekao je danas da će Alijansa nastaviti da blisko sarađuje sa svojim saveznicima u regionu Crnog mora nakon najnovijih napada na tom području, kao i da je o tome razgovarao sam sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

- Već smo ojačali svoje prisustvo duž istočnog krila Alijanse i nastavićemo da pratimo bezbednosnu situaciju, prilagođavajući, prema potrebi, mere odvraćanja i odbrambeni položaj - napisao je Rute na platformi X.

I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026

Petoro mornara spaseno je sa broda koji je potonuo u Crnom moru kod primorskog sela Krapec na severoistoku Bugarske, dok se 11 osoba vodi kao nestalo, saopštila je regionalna uprava u Dobriču, pozivajući se na informacije institucija koje koordiniraju spasilačku akciju.

Brod je napadnut i potonuo na udaljenosti od 17 nautičkih milja od obale, naspram Krapeca, navodi se u saopštenju, prenosi bugarska agencija BTA. Četvoro mornara spaseno je i prebačeno na jedan brod, dok je petog člana posade spasilo drugo plovilo koje se nalazilo u tom području.

Bugarski premijer Rumen Radev saopštio je ranije danas da su zabeleženi novi napadi dronovima na brodove u Crnom moru.

Jedan brod pogođen je sa tri vazdušna drona na 18 nautičkih milja istočno od Bjele, dok je drugi napadnut na 17 nautičkih milja istočno od Krapeca i potonuo. Zbog ovih događaja sazvana je vanredna sednica Saveta za bezbednost pri bugarskoj vladi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja