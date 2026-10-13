HITNO SE OGLASIO RUTE: Posle napada na brodove u Crnom moru, NATO u pripravnosti - "Pratimo svaki potez!"
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute rekao je danas da će Alijansa nastaviti da blisko sarađuje sa svojim saveznicima u regionu Crnog mora nakon najnovijih napada na tom području, kao i da je o tome razgovarao sam sa bugarskim premijerom Rumenom Radevim.
- Već smo ojačali svoje prisustvo duž istočnog krila Alijanse i nastavićemo da pratimo bezbednosnu situaciju, prilagođavajući, prema potrebi, mere odvraćanja i odbrambeni položaj - napisao je Rute na platformi X.
Petoro mornara spaseno je sa broda koji je potonuo u Crnom moru kod primorskog sela Krapec na severoistoku Bugarske, dok se 11 osoba vodi kao nestalo, saopštila je regionalna uprava u Dobriču, pozivajući se na informacije institucija koje koordiniraju spasilačku akciju.
Brod je napadnut i potonuo na udaljenosti od 17 nautičkih milja od obale, naspram Krapeca, navodi se u saopštenju, prenosi bugarska agencija BTA. Četvoro mornara spaseno je i prebačeno na jedan brod, dok je petog člana posade spasilo drugo plovilo koje se nalazilo u tom području.
Bugarski premijer Rumen Radev saopštio je ranije danas da su zabeleženi novi napadi dronovima na brodove u Crnom moru.
Jedan brod pogođen je sa tri vazdušna drona na 18 nautičkih milja istočno od Bjele, dok je drugi napadnut na 17 nautičkih milja istočno od Krapeca i potonuo. Zbog ovih događaja sazvana je vanredna sednica Saveta za bezbednost pri bugarskoj vladi.
(Tanjug)
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