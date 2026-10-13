Omladina Forza Italia, Antonija Tajanija, danas i sutra je u poseti SNS-u!
POTPREDSEDNIK i internacionalni sekretar Srpske napredne stranke Ana Brnabić ugostila je delegaciju omladine ”Forza Italia”, vladajuće stranke Italije i sestrinske organizacije Srpske napredne stranke u okviru Evropske narodne partije (EPP).
Delegaciju predvodi nacionalni sekretar ”Forza Italia Giovani” Simone Leoni.
Delegacija iz Italije imala je priliku da se upozna sa strateškim planovima i budućim razvojnim projektima, aktuelnom političkom i ekonomskom situacijom u zemlji i regionu kao i reformama koje Srbija sprovodi na svom evropskom putu.
Brnabić je izrazila zahvalnost povodom posete delegacije iz Italije sa kojom nastojimo da dalje unapređujemo bilateralnu saradnju na svim poljima, posebno u oblasti ekonomije, imajući u vidu da je Italija jedan od najznačajnijih investitora u Srbiji čije kompanije indirektno zapošljavaju oko 50.000 radnika.
Takođe, Brnabić je istakla i reformsku ulogu koju je Srpska napredna stranka imala u prethodnom periodu kao i ulogu stožera politike razvoja, promocije mira i očuvanja stabilnosti, čime je Srbija obezbedila poziciju u samom vrhu evropskih država po stopi ekonomskog rasta. Ona je podsetila i na dugogodišnje dobre odnose između SNS-a i ”Forza Italia”, kako iz vremena kada je tu stranku vodio nekadašnji premijer Silvio Berluskoni tako i danas pod vođstvom Antonija Tajanija, zamenika premijera i ministra spoljnih poslova Italije.
Sagovornici su se saglasili da je u narednom periodu važno nastaviti bliske kontakte između sestrinskih partija na svim nivoima jer je to od zajedničkog interesa, a ova poseta svakako predstavlja važan korak u daljem unapređenju naše međustranačke saradnje.
Pored nacionalnog sekretara Leonija, u delegaciji omladine ”Forza Italia Giovani” bio je i internacionalni sekretar Ludoviko Sepili, koji je istovremeno i potpredsednik YEPP-a, omladine Evropske narodne partije.
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