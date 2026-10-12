"IMAO SAM ŽIVI PRENOS IZ "ŠKODE", A KRETENI IZMISLE NEKI HELIKOPTER" Vučić: Zamislite mene, ozbiljnog čoveka, pa sad ja moram da reagujem
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan govorio je o aferi helikopter.
- Zamislite mene u koliko sam glupoj situaciji: ja imam živi prenos iz "škode", idem u Kragujevac, živi prenos imam, i kreteni izmisle, nađu neki helikopter, nemam pojma, neki privatni helikopter od neke firme, nađu, i to u Rašku sleteo! Kaže: "Evo ga Vučić, sleteo helikopterom u Kragujevac." I sad, a ja još veća budala. Pa sad, to sam, to su me danas navukli ovi iz tima, kaže: "Moraš da reaguješ, znaš," Nikad više u životu na takve budalaštine neću da reagujem. Zamislite mene, ozbiljnog čoveka, pa sad ja moram da reagujem, izigravam budalu što je nekoliko kretena izmislilo da sam se ja vozio helikopterom, iako sam stvarno, oni mene vozili u "škodi" jer sam imao uživo, da ne bih ugrozio nekoga u saobraćaju, uključenje na TikTok i Instagram, a onda od Natalinaca sam vozio sam do Kragujevca, sam parkirao svoj auto iza jezera - objasnio je.
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