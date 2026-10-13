Politika

"JEDINO AKO ME UBIJU MOGU DA DOBIJU IZBORE" Vučić: Sve što budemo izbrojali pokazaće nedvosmilsenu pobedu slobodarske i nezavisne Srbije

В.Н.

13. 10. 2026. u 18:44

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru rekao da blokaderi mogu dobiti izbore samo ako ga ubiju.

ЈЕДИНО АКО МЕ УБИЈУ МОГУ ДА ДОБИЈУ ИЗБОРЕ Вучић: Све што будемо избројали показаће недвосмилсену победу слободарске и независне Србије

Foto: Printscreen/Informer

- Jedino ako se desi teroristički akt, ili ako me ubiju, samo tako mogu da dobiju izbore. Pored svake kutije budite, čuvajte kutije, samo mirno, strpljivo i trpeljivo, sve što budemo izbrojali pokazaće nedvosmilsenu pobedu slobodarske i nezavisne Srbije! - rekao je Vučić.

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