KAJZERŠMARN: Carska palačinka sa zlatnom koricom

Danas vam donosimo jedan poseban slatkiš koji dolazi iz austrijske kuhinje – čuveni Kajzeršmarn, odnosno carsku palačinku! Mekana i vazdušasta iznutra, a spolja lepo zapečena, sa zlatnom, blago karamelizovanom koricom, ova poslastica osvaja već pri prvom zalogaju.

FOTO: Novosti

Sastojci

4 jaja (odvojiti žumanca od belanaca)

200 ml punomasnog mleka

120 gr glatkog brašna

30 gr šećera

1 prstohvat soli

komadić putera za pečenje

30 gr suvog grožđa (po želji)

šećer u prahu za posipanje

džem od brusnice za posluživanje

Priprema

1. Pripremite testo. U posudi pomešajte žumanca, šećer, mleko i prosejano brašno sa prstohvatom soli. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

2. Umutite belanca. U drugoj posudi umutite belanca u čvrst sneg. Pažljivo ih umešajte u pripremljenu smesu, laganim pokretima odozdo nagore, kako bi testo ostalo vazdušasto.

3. Ispecite palačinku. U većem tiganju, prečnika 26–28 cm, otopite komadić putera i sipajte smesu. Ako koristite suvo grožđe, prethodno ga potopite u rum na oko 10 minuta, ocedite i rasporedite preko testa.

Poklopite i pecite na umereno tihoj vatri oko 4–5 minuta, dok donja strana ne dobije lepu zlatnu boju.

4. Izlomite na komadiće. Pomoću dve lopatice podelite palačinku na četiri dela, okrenite ih, a zatim je izlomite na nepravilne komade. Upravo tako ovaj desert dobija svoj prepoznatljiv izgled!

5. Dovedite do savršenstva. Nastavite da pečete još 3–4 minuta, povremeno mešajući, dok komadići ne postanu lepo zlatni i blago karamelizovani.

6. Poslužite odmah. Kajzeršmarn pospite šećerom u prahu i poslužite uz džem od brusnice.

Najlepši je dok je još topao, mekan iznutra i hrskavkast spolja!

Prijatno!