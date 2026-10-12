URA: Nećemo podnositi bilo kakve zahteve za glasanje o ustavnim izmjenama

GRAĐANSKI pokret URA neće podnositi bilo kakve zahteve za glasanje o ustavnim izmenama, kao što to nije radio ni do sada, poručili su iz te partije.

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„Ne želimo učestvovati u političkim trgovinama oko fotelja, na koje je trenutna parlamentarna većina navikla. O ustavnim promenama i svim temama iz evropske agende glasaćemo na osnovu kvaliteta predloga i u najboljem interesu građana. Na takav način delujemo svih prethodnih godina, kao odgovoran politički subjekt, usmeren na suštinske, a ne kozmetičke promene sistema“, piše u saopštenju.

Smatraju da parlamentarna većina „nastavlja politiku ucena i trgovine“ oko svih važnih pitanja, što URA, kako su rekli, nije podržavala ni ranije, niti će ubuduće. Posebno je neprimereno, kako su rekli da parlamentarna većina „na ovako neozbiljan način tretita ovako važna pitanja.“