Nije samo Aleksandar Katai, trener Crvene zvezde kaznio i stranca

Španski stručnjak Albert Rijera za dva meseca na klupi Crvene zvezde potpuno je promenio uspostavljena pravila i uveo gvozdenu disciplinu na Marakani.

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Nakon vesti da je iz tima udaljen iskusni Aleksandar Katai, kao i da su otkaz dobili članovi stručnog štaba Nikola Todorić i Marko Vasiljević, postalo je jasno da Španac ne preza od radikalnog rezova kako bi uspostavio svoj sistem rada.

Iako je suspenzija Kataija izazvala najveću pažnju javnosti, iskustvo je pokazalo da Rijera ne pravi razliku između domaćih igrača i stranaca. Pre srpskog ofanzivca, na udaru disciplinskih mera našao se i reprezentativac Gane, Osman Bukari, piše "Meridiansport".

Zbog crvenog kartona zarađenog na utakmici protiv Plzenja, Rijera je Ganjanina izostavio iz tima za meč sa Zemunom, dok je predstojeći Večiti derbi morao da počne sa klupe za rezervne igrače. Pored sportskih sankcija, Bukari je kažnjen i novčano od strane uprave kluba, čime je Rijera poslao jasnu poruku celom igračkom kadru.

Rijera insistira na potpuno novoj atmosferi unutar sportskog sektora. Nema više mesta za prijateljske odnose i opuštenu atmosferu na koju je domaći deo stručnog štaba navikao prethodnih godina. Španac zahteva isključivo hladan, profesionalni odnos na relaciji trener–igrač i trener–pomoćnici.

Jedino pojačanje iz inostranstva: Sa sobom je u klub doveo samo jednog pomoćnika, Lorenca Doćetija, dok planirani dolazak Pabla Ramona (rođaka Mikela Artete) nije realizovan. Na mesto kondicionog trenera postavljen je Aleksandar Stajkovac, dugogodišnji stručnjak iz Zvezdine „Elitne grupe”, od kog se očekuje da podigne fizičku spremu ekipe na znatno viši nivo.

Ono što navijače ipak najviše raduje jeste vizija i posvećenost mlađim kategorijama. Insajderi sa Marakane tvrde da godinama niko nije tako detaljno i pažljivo radio sa talentovanim fudbalerima kao aktuelni šef stručnog štaba.

Rijera je odmah u vatru bacio Stefana Gudelja i Mateju Gaštarova, pokazavši da ima bezrezervno poverenje u njihove sposobnosti. Da se ne vodi samo izvikanim imenima iz omladinske škole, pokazuje i primer Andreja Sibinovića; ovaj polivalentni igrač nije bio smatran najvećim talentom generacije, ali je zalaganjem na treninzima naterao Španca da ga preko reda priključi prvom timu.

Jedno je sigurno, Crvena zvezda prolazi kroz veliku tranziciju, a sa Albertom Rijerom na klupi navijače očekuje sve osim monotonije.