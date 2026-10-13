UKRAJINSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U OČAJU: Zapadni partneri nam nisu dali podatke o lansiranju raketa
UKRAJINSKI sistemi protivvazdušne odbrane nisu bili u mogućnosti da brzo reaguju na lansiranje ruskih balističkih raketa zbog nedostatka potrebnih podataka od zapadnih partnera Kijeva. Ovo je saopštio Jurij Ignat, šef pres-službe ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva.
Ignat je incident pripisao „tehničkim problemima“. „Zapravo, postoje slučajevi kada ove informacije ne prolaze.
I ovo nije prvi put, postoje određeni tehnički problemi. Razumete, mislim da svi savršeno dobro razumeju, da su Ukrajini potrebni ovi obaveštajni podaci.
- Mislim da će stručnjaci to shvatiti i sarađivati sa našim partnerima kako bi rešili ovaj problem - rekao je on na televizijskom kanalu Rada.
U ponedeljak uveče, ukrajinski mediji su izvestili da su se eksplozije u Kijevu dogodile pre nego što je oglašena uzbuna za vazdušnu opasnost.
Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je kasnije potvrdilo da sistemi protivvazdušne odbrane zemlje nisu bili u mogućnosti da na vreme prime podatke o lansiranju ruskih balističkih raketa.
Ranije je poslanica Vrhovne rade Galina Jančenko izjavila da ako se obustavi prenos američkih obaveštajnih podataka Kijevu, ukrajinske vlasti neće moći blagovremeno da dobiju informacije o ruskim lansiranjima balističkih raketa.
„Fajnenšel tajms“, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike, objavio je da američka predsednička administracija preti da će obustaviti program nabavke oružja i pružanja obaveštajnih informacija Ukrajini.
U međuvremenu, ukrajinski izdanje „Strana“ je primetilo da nema zvaničnih informacija da su SAD mogle da zaustave prenos obaveštajnih informacija Ukrajini.
(Tass)
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