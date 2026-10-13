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UKRAJINSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO U OČAJU: Zapadni partneri nam nisu dali podatke o lansiranju raketa

JM

13. 10. 2026. u 10:35

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UKRAJINSKI sistemi protivvazdušne odbrane nisu bili u mogućnosti da brzo reaguju na lansiranje ruskih balističkih raketa zbog nedostatka potrebnih podataka od zapadnih partnera Kijeva. Ovo je saopštio Jurij Ignat, šef pres-službe ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva.

УКРАЈИНСКО РАТНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО У ОЧАЈУ: Западни партнери нам нису дали податке о лансирању ракета

Foto: /X/@front_ukrainian

Ignat je incident pripisao „tehničkim problemima“. „Zapravo, postoje slučajevi kada ove informacije ne prolaze.

I ovo nije prvi put, postoje određeni tehnički problemi. Razumete, mislim da svi savršeno dobro razumeju, da su Ukrajini potrebni ovi obaveštajni podaci.

- Mislim da će stručnjaci to shvatiti i sarađivati sa našim partnerima kako bi rešili ovaj problem - rekao je on na televizijskom kanalu Rada.

U ponedeljak uveče, ukrajinski mediji su izvestili da su se eksplozije u Kijevu dogodile pre nego što je oglašena uzbuna za vazdušnu opasnost.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je kasnije potvrdilo da sistemi protivvazdušne odbrane zemlje nisu bili u mogućnosti da na vreme prime podatke o lansiranju ruskih balističkih raketa.

Ranije je poslanica Vrhovne rade Galina Jančenko izjavila da ako se obustavi prenos američkih obaveštajnih podataka Kijevu, ukrajinske vlasti neće moći blagovremeno da dobiju informacije o ruskim lansiranjima balističkih raketa.

„Fajnenšel tajms“, pozivajući se na neimenovane evropske zvaničnike, objavio je da američka predsednička administracija preti da će obustaviti program nabavke oružja i pružanja obaveštajnih informacija Ukrajini.

 U međuvremenu, ukrajinski izdanje „Strana“ je primetilo da nema zvaničnih informacija da su SAD mogle da zaustave prenos obaveštajnih informacija Ukrajini. 

(Tass)

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