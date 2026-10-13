VUČIĆ O BLOKADERIMA: Jedan se tušira u fontani, drugi glumi stručnjaka! „Toliko neznanja, laži i gluposti“ (VIDEO)

Aleksandar Vučić osvrnuo se na svoje političke protivnike tokom obraćanja javnosti iz automobila, na putu ka Zaječaru, gde je za večeras najavljen skup.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Govoreći o opozicionim kandidatima, Vučić je pomenuo osobu za koju tvrdi da se nalazi na trećem mestu jedne od izbornih lista, a koja je, prema njegovim rečima, svojevremeno ušla u fontanu na centralnom gradskom trgu u Leskovcu i raspravljala se sa prolaznicima

– Mogu čak i da pobede, biće mi ih žao. Toliko neznanja, toliko neodgovornosti, toliko laži, toliko gluposti, toliko neinventivnosti, da bukvalno mi je teško da o tome govorim. Toliko, ako hoćete, na kraju krajeva, neznanja. Pričali su nam o struci, o ne znam čemu, a na kraju, na mitinzima, gledamo strašno stručne ljude, počev od... Šta da vam kažem, kad dođe struka na red i onda slušate Kokanovića, stručnjaka, ne znate da li da se smejete njima, a u stvari se smejete sebi jer se pitate šta ste sve loše uradili i kako ste sve loše napravili, i to je lekcija za mene, pre svega.

Vučić je potom nastavio da govori o pomenutom događaju u Leskovcu, koristeći ga kao primer za kritiku svojih političkih protivnika.

– Kad jedan Kokanović može da pomisli, on, ili onaj što se trezni umesto da ode da se umije hladnom vodom, da malo odmori, on se trezni tako što stao na sred fontane i sa svih strana, kako se ono zove, kao tropska vrelina, kad vas sa više tuševa poliva, ne bi li se malo otreznio. To im je treći na listi. Svađa se sa ljudima koji prolaze, oni mu objašnjavaju da fontana tu služi kao ukras, da nije tuš, a on, čovek, ne razume.

Aj sto imamo najjacu kampanju na svetu 😂 al’ što je blokaderi nemaju, pa se opijaju na trgovima i trezne po fontanama 😂 Uživajte i učite kako se pobedjuje 💪 https://t.co/n9akvD44I2 — PASHA (@jedanjepasha) October 13, 2026

– Kaže: "Ne, ne, ovo je tuš. Ja sam došao da se tuširam ovde" i nastavlja da se tušira. Treći na listi. Usred Leskovca, na gradskom trgu leskovačkom. Šta da radite? I takvi ljudi, kad su došli dotle da treba da vas pobede, onda se zapitate šta je to sve što ste vi loše uradili.

Vučić je poručio i da ga ovakvi primeri navode na razmišljanje o tome šta je moglo da bude urađeno drugačije, a zatim se osvrnuo na predstojeći skup u Zaječaru.

Kako je najavio, večeras će pozvati građane da prisustvuju skupu, a tokom boravka na istoku Srbije planira i da obiđe škole i puteve kako bi se upoznao sa dosadašnjim radovima.

(24 sedam)