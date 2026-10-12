"SVI SU DOBRO I DEBELO PLAĆENI" Vučić: Ja sam znao 7. decembra, dakle mesec dana posle pada nastrešnice, šta je iza svega
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, gostujući na RT Balkan govorio je o obojenoj revoluciji
- Ja sam znao 7. decembra, dakle mesec dana posle pada nastrešnice, šta je iza svega. A onda dođe mi hiljadu ljudi koji su se svi uplašili, i ja im sad kažem: "Mi ćemo da ih pobedimo sad." To vam govorim 14 dana do izbora, ne pričam vam 4 meseca pa sad da nekog hrabrim. Rekao sam "ovo je obojena revolucija", pa su se sprdali. Došli su mi onda bliski ljudi i rekli "hajde nemoj više da nas zavitlavaš, ovi hoće da sruše državu, hoće da nas pobiju sve. Ili ćemo da se branimo, ili im predaj vlast odmah, jer ovo nema nikakvog smisla". I onda smo sedeli do kasno u noć, smo razgovarali, bilo nas je desetak. Do kasno u noć smo razgovarali, i mi smo te noći doneli odluku: okej, idemo u borbu. I od tada smo krenuli u borbu.
Svi su dobro plaćeni.
- Sve ove vođe njihove, iz NGO-a, političkih, sa iz plenuma, svi su plaćeni. Svi. I to su dobro i debelo plaćeni. Dobro i debelo plaćeni. Mnogo. Neki zborovi su... jedan zbor, veliki zbor je dobio 1.580.000 evra. I to sa 700-800 uplata. Da ne možete da uhvatite tačno šta ćete kad gonite ljude za 1.000 evra koje su uplaćivali. Odakle vama pare? Odakle vam pare za sve? Odakle pare da plaćate motociklistima dnevnice? Odakle pare da plaćate biciklistima dnevnice? Odakle pare da plaćate šetačima dnevnice? Ko to plaća?
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