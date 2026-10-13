Još jedan težak poraz! Srbija ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo

Reprezentacija Srbije će nakon završenog baraža nastaviti takmičenje u UEFA B ligi nacija.

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Ženska fudbalska reprezentacija Srbije završila je nastup u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo, pošto je u revanš utakmici polufinala poražena od Finske rezultatom 3:1 u Staroj Pazovi.

Finska je tako potvrdila prednost iz prvog susreta, u kojem je na svom terenu slavila istim rezultatom, pa je sa dve ubedljive pobede izborila mesto u finalu baraža.

Gošće su povele već u trećem minutu pogotkom Koivisto, dok je srpska selekcija do izjednačenja stigla u 27. minutu, kada je Sumanen zatresla sopstvenu mrežu.

Nada domaćeg tima da bi mogao da preokrene rezultat trajala je do drugog poluvremena. Lehtola je u 55. minutu ponovo dovela Finsku u vođstvo, a konačan rezultat postavila je Ulenius u 89. minutu.

Finsku sada očekuje finalna prepreka u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano u Brazilu od 24. juna do 25. jula naredne godine.

SRBIJA: Kostić, Čavić (64. Milovanović), Slović, Damjanović, Frajtović (80. Šćepanović), Stupar (86. Bulatović), Blagojević (64. Stefanović), Filipović, Milivojević, Stokić (64. Sremčević), Ivanović. Selektorka Lidija Stojkanović

FINSKA: Koivunen, E. Koivisto, Karvonen, Tunila, Lehtola, Siren, Kosola (54. Oling), Lindstrom (84. Fransi), Sumanen (84. Pekurinen), Ulenius (90+2. Nistrom), Engman (54. Sevenius). Selektor Marko Saloranta