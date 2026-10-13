Politika

VUČIĆ O PODRŠCI: Pogledajte samo ko njih podržava, sve mrzitelji Srba, a ko nas

В. Н.

13. 10. 2026. u 18:49

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PRVI na listi i nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić obraćajući se na predizbornom skupu u Zaječaru poručio je prisutnima da samo pogledaju ko podržava blokadere.

ВУЧИЋ О ПОДРШЦИ: Погледајте само ко њих подржава, све мрзитељи Срба, а ко нас

Foto: Printscreen/Informer

- Pogledajte samo ko njih podržava, a ko nas. Uz njih su Milo Đukanović, Aljbin Kurti, Milojko Spajić, Andrej Plenković. Ja ne moram ništa da vam kažem, njima je pre neko veče u Nišu kolo igrao gori Kurti od Aljbina Kurtija - Rašić, koji hapsi Srbe, mrzi Srbe. Oni nas pozivaju da glasamo za lidera studentske liste, Jovu Bakića, koji kaže da je vladika Nikolaj isti kao Alojzije Stepinac. Hoćete li tome da učite našu decu u školama? Možda u Hrvatskoj, u Srbiji nećete!

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