Uživo, Partizan - Panatinaikos: Fešta u Areni, Žoc opet pred Grobarima! Crno-beli ruše moćne Atinjane

Sva dešavanja iz Beogradske arene pratite uživo iz minuta u minut.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

PARTIZAN - PANATINAIKOS 11:6

DVORANA: Beogradska arena. SUDIJE: Emilio Perez, Manuel Atard, Đentijan Čiči.

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si.

PANATINAIKOS: Kalajcakis, Fransisko, Badio, Hejs Dejvis, Rogavopulos, Grant, Lesor, Jabusele, Ernangomez, Mitoglu, Mancukas, Fal.

TOK UTAKMICE

PRVA ČETVRTINA

5. minut - S poludistance Kevarijus Hejs povećava na 11:6, crno-beli su odlično otvorili duel.

Čuveni navijač Partizana Steva Koska našao se na šetalici i koreografiji "grobara", uz poruku:

"Na licu bore poneću, al tebe uvek voleću".

4. minut - Džerijan Grent sa niskog posta 4:6, evo prvog vođstva Partizana 7:6, jer je Itan Tompson pogodio trojku. Grent maši na drugoj strani istu, a Karlik Džons u kontri zaustavljen faulom i imaće slobodna bacanja. Dao je najbolji igrač crno-belih oba penala, vode domaći 9:6. Idemo na prvi TV tajm-aut.

COACH!🖤🤍 #KKPartizan #EuroLeague https://t.co/uJBIeyOj5r — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

3. minut - Karlik Džons upisuje svoje prve poene 4:4, potom krade istu, ali promašuje trojku iz "kornera". Sada nesportska svirana Lovernju, međutim, Mitoglu maši oba bacanja. Na drugoj strani, posle ukradene lopte Pajole, Italijana zaustavlja Džerijan Grent blokadom.

2. minut - Kaljcakis pogađa, gosti vode 4:2.

1. minut - Hejs zakucavanjem otvara duel 2:0 vodi Partizan. Mitoglu iz okreta uzvraća 2:2.

Počeo je meč!

Partizan: Džons, Pajola, Tompson, Hejs, Lovernj.

PAO: Kalajcakis, Mancuksas, Grant, Jabusele, Mitoglu.

PRE MEČA

20.27 - Pre početka utakmice, pušten je video bim sa zaslugama bivšeg trenera Željka Obradovića i nekadašnjeg igrača Isaka Bonge, koji su doprineli uspesima crno-belih, dok su bili u njihovom taboru.

20.25 - Žestoke uvrede dobio je Geršon Jabusele, kome navijači Partizana nisu zaboravili sraman potez iz vremena kad je igrao za Real. Francuz je tada isprovocirao opštu tuču na parketu, pa su posle prekida Madriđani preokretom otišli na fajnal for.

Sada su "grobari" dočekali Jabuselea pokličima:

"Svi*o debela..."

Pogledajte kako je to izgledalo:

20.21 - Kao što smo i najavili, "grobari" su ovacijama dočekali i velikog miljenika, Matijasa Lesora. Kada je Francuz kročio na teren, čuli su se aplauzi i gromoglasno skandiranje centru Panatinaikosa:

20.09 - Došao je i Jan Veseli da pruži podršku svom bivšem klubu, ali i treneru s kojim je pre gotovo deceniju osvojio jedinu evropsku titulu u karijeri, kao član Fenerbahčea.

Legendarni Čeh je bio deo slavne generacije, koju su te 2017. činili: kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović, nedavno "penzionisani" Nikola Kalinić, Ekpe Judo, Điđi Datome...

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Podetimo, Veseli je 12. maja ove godine "tiho" okačio "patike o klin", a Barselona je posle meča protiv Valensije objavila tog dana da je "leteći Čeh" objavio kraj karijere.

20.01 - Iz prvih redova Arene, košarkaše Partizana bodriće legendarni kapiten i aktuelni trener fudbalskog kluba iz Humske, Saša Ilić, koga su "grobari" dočekali velikim aplauzima. U društvu sa Ilićem je i sportski direktor, Radosav "Raća" Petrović.

Od našeg reportera sa lica mesta, pogledajte kako je to izgledalo:

19.51 - Nema sumnje da će ovacije dobiti i centar grčkog giganta, nekadašnji miljenik "grobara" Matijas Lesor. Francuz je 2023. prešao iz Humske u Atinu i odmah postao jedan

od najboljih igrača "zelenih".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.49 - Željko Obradović je osam puta vodio Partizan protiv Atinjana, a čak 12 utakmica kao trener sedeo na klupi PAO protiv crno-belih. Treba reći da je Čačanin u vitrine Panatinaikosa stavio četiri titule, od sedam osvojenih, šampiona Evrolige.

19.35 - Igrači crno-belih uveliko se zagrevaju na parketu:

'AJMO CRNO-BELI!⚫️⚪️ https://t.co/hLKDiHyres — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

19.33 - Obradović je van protokola večeras ostavio Isaka Bongu, još jednog doskorašnjeg igrača crno-belih, koji propušta meč zbog povrede. Više o tome pročitajte ovde.

Evo kako je izgledao dolazak Partizanovih košarkaša u Arenu:

Pre-game!⚫️⚪️ https://t.co/zaAMyGgCPH — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

19.28 - Podsetimo se šta su treneri dve ekipe izjavili u najavama ovog duela.

Đoan Penjaroja:

- Kao prvo, utakmica je najvažnija. Utakmica je veoma, veoma teška jer je u ovom trenutku Panatinaikos prvi... Prve četiri utakmice su uništili svoje protivnike. Pobedili su sa 15, 20 poena razlike, a u prvoj četvrtini većine tih utakmica igrali su fantastično. Ali na kraju, to je Ol-star tim sa Ol-star igračima na terenu - rekao je Penjaroja.

Photo: R.R./ATAImages

Španski stručnjak je potom dodao:

- Znam da je ovo posebna utakmica jer se važni igrači vraćaju u Arenu, i posebna je. Ali za nas, najvažnije je... Ljudi u Srbiji ponovo dolaze u Beograd. Nemam sumnje da će naši navijači prirediti lep, veliki doček, ali nemam sumnje ni da će tokom utakmice pružiti veliku podršku timu - istakao je trener crno-belih.

Želimir Obradović:

- Ono što očekujem, pre svega, jeste da to bude odlična košarkaška utakmica. Navijači Partizana će reagovati upravo onako kako osećaju. Ja tu ne mogu ništa da uradim. Igramo utakmicu Evrolige protiv ekipe koja je izuzetno dobro počela sezonu. Imaju mnogo kvaliteta i igraju veoma agresivnu odbranu. Pokušavamo da se pripremimo na pravi način kako bismo pokazali svoje najbolje lice - naglasio je Obradović.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

19.26 - Dobro veče i dobrodošli na lajv blog posvećen meču Partizan-Panatinaikos, koji se igra u rasprodatoj Beogradskoj areni.

UVOD

Košarkaši Partizana dočekuju Atinjane u jednom od najzanimljivijih utakmica "duplog kola" Evrolige.

Crno-beli će u okviru pete runde odmeriti snagu protiv sedmostrukog prvaka Evrope, koga predvodi bivši trener domaće ekipe, Željko Obradović. Srpski stručnjak se ovog leta vratio u PAO, a prvi put će od svog odlaska iz Humske, predvoditi neki tim protiv Partizana.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Upravo će povratak najtrofejnijeg stratega Evrope obeležiti ovaj duel, budući da je popularni "Žoc" neslavno otišao iz tabora "parnog valjka". Podnošenjem neopozive ostavke, ali su i pored toga, navijači crno-belih ostali uz čoveka koji je klubu iz Humske doneo jedinu titulu Kupa evropskog šampiona (Evrolige), kada je 1992. godine komandovao sa klupe.

Dokaz tome je i rasprodata Beogradska arena, u kojoj igla neće imati gde da padne.

Beogradska arena će večeras biti puna! Ostalo je dostupno još svega nekoliko desetina ulaznica koje su se u ponudi našle kroz resale opciju! Nek grmi sa svih strana!🖤🤍 https://t.co/toxy4BGDI6 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

Nema sumnje da će "grobari" ovacijama dočekati Obradovića kada bude kročio na parket pored aut linije, u prvoj utakmici protiv Partizana, otkako je napustio klupu Beograđana.

Partizan je imao odličan start sa 3-0, ali je na prošlom gostovanju u Madridu poražen od Reala 76:86. Prethodno su crno-beli na premijeri deklasirali Armani 92:76, pobedili Pariz u gostima 92:79 i Bajern u Minhenu 86:84.

Inače, Panatinaikos je krenuo furiozno, sa sve četiri pobede i skorom 4-0, nalazi se na liderskoj poziciji i jedini, uz Valensiju, ima maksimalan učinak.

Danas igra Partizan!✊🏽 SVI U ARENU | 20:30 | EuroLeague round 05 | vs. Panathinaikos ⚫️⚪️ #KKPartizan #EuroLeague https://t.co/MaMwv32E7J — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 13, 2026

"Zeleni" su redom očitavali lekcije: Parizu 91:72, Asvelu 102:79, Makabiju 90:67 i u derbiju prethodne nedelje, Fenerbahčeu 92:74, još jednom bivšem Obradovićevom klubu koga je svojevremeno vodio do evropske titule. Zanimljivo da u prvih sedam kola PAO sve utakmice igra kao domaćin, dok tek u osmoj rundi gostuje Efesu u Istanbulu.

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