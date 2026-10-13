Politika

SKANDAL NA GRANICI! Predvodnik blokader, ferari, porše i 29.000€

В. Н.

13. 10. 2026. u 19:32

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SKANDAL na granici Srbije i Hrvatske! Dragoslav Kule Perišić, poznat kao vođa uličnih blokadama, priveden je nakon što je policija pronašla 29.000 evra i motocikl za kojim traga Interpol.

СКАНДАЛ НА ГРАНИЦИ! Предводник блокадер, ферари, порше и 29.000€

Foto: Jutjub/Lažomer

Usledio je pretres kuće i oduzimanje luksuznih automobila – ferarija i poršea.

Perišić negira hapšenje, a slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o poreklu novca i skupocenih vozila.

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