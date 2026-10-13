Bivši holandski reprezentativci žestoko opleli po Dušanu Tadiću! "Ima previsoko mišljenje o sebi"

Dušan Tadić ponovo je u centru pažnje holandske javnosti, ali ovoga puta ne zbog poteza na terenu. O nekadašnjem kapitenu Ajaksa govorili su bivši holandski reprezentativci Rene van der Gijp i Vim Kift, koji su u podkastu "KJEG" izneli prilično kritičan stav o srpskom fudbaleru i njegovom statusu u amsterdamskom klubu.

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Glavna tema razgovora bila je pitanje da li Tadić zaslužuje da bude smatran ikonom Ajaksa. Njih dvojica nisu imali mnogo dilema, a Van der Gijp je posebno istakao da mu smeta način na koji srpski as govori o sebi i svojoj karijeri.

- Svaki put kada ga čujem kako priča, odem na Vikipediju da pogledam u kojim je klubovima igrao. Ali tamo ne vidim Real Madrid, Arsenal, niti Juventus - poručio je Van der Gijp.

Sa njim se saglasio i Kift, nekadašnji napadač holandske reprezentacije.

- I ja se donekle slično osećam. On ima veoma visoko mišljenje o sebi - rekao je Kift.

Ipak, njihovo viđenje nije jedino koje postoji među navijačima Ajaksa. Nedavno su pristalice amsterdamskog kluba tokom utakmice protiv NEK-a razvile veliki transparent posvećen srpskom fudbaleru, jasno pokazujući da ga i dalje smatraju važnim delom klupske istorije.

- Jednom naš kapiten, zauvek naš kapiten - pisalo je na paroli koja se prostirala preko tribina.

En 2018, Ajax creyó y fichó en Dušan Tadić, de casi 30 años. ¿11,4 millones? Impacto inmediato. Meses después, capitán. En pleno auge, rechazó al Barça tras la salida de Suárez y se fue como leyenda en 2023. Hoy volvió, y así lo recibieron: ¡que tifo! https://t.co/4TyUChOH7E — Pablo Vigore (@soypablovigore) October 10, 2026

Povod za čitavu raspravu bile su i Tadićeve izjave uoči susreta Ajaksa i NEK-a, koje su izazvale nezadovoljstvo dela navijača njegovog aktuelnog kluba. Srpskom fudbaleru zamerili su da je potcenio protivnika, zbog čega je nakon utakmice morao da pojasni šta je zapravo želeo da kaže.

- Iskreno, veoma mi je žao zbog svega ovoga. Imam mnogo iskustva i znam da mediji uvek traže nešto senzacionalno. Reči mogu da se izvuku iz konteksta i da im se promeni značenje. Nikada ne bih pokazao nepoštovanje prema ljudima u NEK-u. Nikada to nisam uradio u životu. Međutim, NEK i Ajaks jednostavno ne mogu da se porede, a to ne govorim u negativnom smislu - objasnio je Tadić.

O celoj situaciji govorio je i moderator podkasta Mišel van Egmond, koji smatra da je srpski fudbaler imao osnova za svoju izjavu, ali da je mogao da izbegne način na koji je ona odjeknula u javnosti.

- Bio je u pravu, ali znate da takve stvari izazivaju određenu buru kada ih izgovorite. Dobro je što neko otvoreno kaže ono što misli, ali nije trebalo to da uradi na taj način - zaključio je Van Egmond.

Tako se priča o Tadiću ponovo pretvorila u raspravu o njegovom statusu u holandskom fudbalu. Dok ga pojedini kritikuju zbog izjava i načina na koji predstavlja sopstvenu karijeru, navijači Ajaksa svojim porukama pokazuju da nisu zaboravili njegov doprinos klubu.