Iznenađenje u Kini: Kecmanović stigao na turnir kao prvi nosilac, ispao na već na startu

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je u prvom kolu čelendžera u Jinanu. Bolji od njega bio je Aleksandr Ševčenko sa 6:3, 6:4.

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Došao je 61. na ATP listi da proba da dođe do trofeja i bio je najveći favorit, s obzirom na to da je bio postavljen za prvog nosioca.

Ipak, zaustavljen je na prvoj prepreci i nije uspeo da prekine lošu formu. Beograđanin je u poslednjih pet mečeva doživeo četiri poraza.

Kazahstanac je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu, jednom je izgubio svoj, no to je bilo dovoljno da dođe do prednosti.

U drugom delu meča ključni trenutak bio je treći gem, kad je 111. teniser sveta sa nulom napravio brejk. Potom je bez većih problema sačuvao vođstvo i trijumfovao posle 64 minuta.

Ševčenko će u drugom kolu Japanca Džeja Dilana Hare Frenda.

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