Tenis

Iznenađenje u Kini: Kecmanović stigao na turnir kao prvi nosilac, ispao na već na startu

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

13. 10. 2026. u 16:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je u prvom kolu čelendžera u Jinanu. Bolji od njega bio je Aleksandr Ševčenko sa 6:3, 6:4.

Изненађење у Кини: Кецмановић стигао на турнир као први носилац, испао на већ на старту

FOTO: Tanjug/AP

Došao je 61. na ATP listi da proba da dođe do trofeja i bio je najveći favorit, s obzirom na to da je bio postavljen za prvog nosioca.

Ipak, zaustavljen je na prvoj prepreci i nije uspeo da prekine lošu formu. Beograđanin je u poslednjih pet mečeva doživeo četiri poraza.

Kazahstanac je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu, jednom je izgubio svoj, no to je bilo dovoljno da dođe do prednosti.

U drugom delu meča ključni trenutak bio je treći gem, kad je 111. teniser sveta sa nulom napravio brejk. Potom je bez većih problema sačuvao vođstvo i trijumfovao posle 64 minuta.

Ševčenko će u drugom kolu Japanca Džeja Dilana Hare Frenda.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POSLE TRAMPOVOG TREBA SMENITI ZELENSKOG, USLEDIO ULTIMATUM! Tužan dan za Ukrajinu - zovu Kijev, zovu sve SAD ozbiljno zapretile

POSLE TRAMPOVOG "TREBA SMENITI ZELENSKOG", USLEDIO ULTIMATUM! "Tužan dan za Ukrajinu - zovu Kijev, zovu sve" SAD ozbiljno zapretile