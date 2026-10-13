Iznenađenje u Kini: Kecmanović stigao na turnir kao prvi nosilac, ispao na već na startu
SRPSKI teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je u prvom kolu čelendžera u Jinanu. Bolji od njega bio je Aleksandr Ševčenko sa 6:3, 6:4.
Došao je 61. na ATP listi da proba da dođe do trofeja i bio je najveći favorit, s obzirom na to da je bio postavljen za prvog nosioca.
Ipak, zaustavljen je na prvoj prepreci i nije uspeo da prekine lošu formu. Beograđanin je u poslednjih pet mečeva doživeo četiri poraza.
Kazahstanac je u prvom setu dva puta oduzeo servis rivalu, jednom je izgubio svoj, no to je bilo dovoljno da dođe do prednosti.
U drugom delu meča ključni trenutak bio je treći gem, kad je 111. teniser sveta sa nulom napravio brejk. Potom je bez većih problema sačuvao vođstvo i trijumfovao posle 64 minuta.
Ševčenko će u drugom kolu Japanca Džeja Dilana Hare Frenda.
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