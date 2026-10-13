Nakon što je izbačen iz reprezentacije Srbije, debitovao u Seriji A

POSLE kiše, uvek dođe sunce.

Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Naime, mladi i izuzetno talentovani krilni napadač Lazar Jovanović (19), poznatiji u fudbalskim krugovima kao "Mali Lane", doživeo je turbulentnih mesec dana u svojoj ranoj karijeri. Nakon što je zbog narušavanja discipline odstranjen iz mlade (U21) reprezentacije Srbije, usledio je nagli zaokret, upisao je svoj zvanični debi u italijanskoj Seriji A za Udineze u meču protiv Torina.

Nemački trener srpskog porekla Kosta Runjajić (55) uveo je "Malog Laneta" u 67. minutu, posle gola hrvatskog napadača Sandra Kulenovića (26) za konačnih 2:1 za Torino protiv Udinezea.

Naš Jovanović će bez obzira na epilog pamtiti ovaj meč, iako nije sa saigračima uspeo da napravi promenu na semaforu.

Bez dileme talentovani sin Milana Laneta Jovanovića i prethodnih godina je imao problem sa disciplinom i u reprezentaciji i u Crvenoj zvezdi, a sad pred sobom ima ogromnu priliku da u Italiji uči i da se dokaže.

Udineze je kupilo Lazara Jovanovića pre mesec i po od Štutgarta za 6,5 miliona evra, što govori o ozbiljnim planovima Italijana za rođenog Novosađanina. To je dokazano i njegovim debijem i prvom takmičarskom utakmicom koju je odigrao još od decembra prošle godine, kada je nastupio za Štutgart u Ligi Evrope protiv Makabija.