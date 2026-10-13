POZNATI ruski TV voditelj i propagandista Vladimir Solovjov izneo je u svojoj emisiji na ruskoj državnoj televiziji bizaran predlog — sugerisao je da Sjedinjene Američke Države najpre pokrenu krivični postupak protiv ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, a da ga potom otmu, pozivajući se na ranije američke akcije protiv Nikolasa Madura i Manuela Norijege.

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- A onda ga otimate, baš kao Madura - poručio je Solovjov u programu, a snimak njegovog obraćanja preneo je ukrajinski portal UA Njuz. On podseća na slučaj bivšeg panamskog lidera Manuela Norijege, kog su američke snage zarobile tokom invazije na Panamu 1989. godine, kao i na retoriku i poteze Vašingtona prema venecuelanskom predsedniku Nikolasu Maduru, sugerišući da SAD već imaju istorijski presedan za zarobljavanje stranih lidera i njihovo dovođenje pred američke sudove.

Povod za ovakve izjave dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je „vreme da Ukrajina dobije novog predsednika“. Tramp je oštro kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu, upozoravajući da takvi potezi mogu značajno da pogoršaju globalno snabdevanje dizelom.

Ko je Vladimir Solovjov?

Solovjov, poznat kao jedan od najglasnijih zagovornika politike Kremlja, redovno u svojim emisijama iznosi oštre pretnje Kijevu i Zapadu. Pominjanje ranijih američkih vojnih i pravosudnih intervencija u Panami i Venecueli uklapa se u njegovu standardnu retoriku - korišćenje istorijskih poteza Vašingtona kako bi sugerisao da bi SAD na kraju mogle u potpunosti da napuste ili nasilno smene trenutno ukrajinsko rukovodstvo.

💊 Inээdэmtэй č gэmээr sanaa. “Mask Orost Starlink ašiglah bolomž olgož čadna” 🇷🇺 Orosыn tөriйn televizээr Ilon Maskiйn tuslamžtaйgaar Starlink hiйmэl daguulыn sүlžээnd nэvtrэh bolomžiйn talaar hэlэlcžээ. Эnэ sanaag Putinы gol surtal uhuulagčdыn nэg Vladimir Solovьёv Orosыn holboonы televiziйn эfirээr dэvšүүlsэn baйna. Tүүniй үzэž buйgaar, Ukrainы hiйmэl daguulыn internэtiйn holboltыg taslah šaardlaga Maskad baйhgүй bөgөөd Orosыg č mөn Starlink ašiglah bolomžtoй bolgohod l hangalttaй až. Gэhdээ Mask Orost Starlink hiйmэl daguulыn sүlžээg ašiglah эrh olgohoor tөlөvlөž baйgaa gэh яmar č notolgoo odoogoor alga baйna. Өmnө nь Ilon Mask Zelenskiйtэй zөrčildsөn Donalьd Trampыg il tod dэmžiž, өөriйn X platformdoo Ukrainы Erөnhiйlөgčiйg “hэr hэmžээnээsээ hэtэrsэn” hэmээn bičiž baйžээ. — Baagiй🇲🇳🇺🇸🇮🇱🇺🇦 (@Baagij13310361) October 13, 2026