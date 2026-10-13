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ZELENSKOG ĆE SAD OTETI, KAO ŠTO JE I MADURA? Tramp jasan: Vreme je da Ukrajina dobije novog predsednika (VIDEO)

Ana Đokić

13. 10. 2026. u 20:17

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POZNATI ruski TV voditelj i propagandista Vladimir Solovjov izneo je u svojoj emisiji na ruskoj državnoj televiziji bizaran predlog — sugerisao je da Sjedinjene Američke Države najpre pokrenu krivični postupak protiv ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, a da ga potom otmu, pozivajući se na ranije američke akcije protiv Nikolasa Madura i Manuela Norijege.

ЗЕЛЕНСКОГ ЋЕ САД ОТЕТИ, КАО ШТО ЈЕ И МАДУРА? Трамп јасан: Време је да Украјина добије новог председника (ВИДЕО)

Foto: Belga/Sipa USA/SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia, Depositphotos/kittyfly/eabff

- A onda ga otimate, baš kao Madura - poručio je Solovjov u programu, a snimak njegovog obraćanja preneo je ukrajinski portal UA Njuz. On podseća na slučaj bivšeg panamskog lidera Manuela Norijege, kog su američke snage zarobile tokom invazije na Panamu 1989. godine, kao i na retoriku i poteze Vašingtona prema venecuelanskom predsedniku Nikolasu Maduru, sugerišući da SAD već imaju istorijski presedan za zarobljavanje stranih lidera i njihovo dovođenje pred američke sudove.

Povod za ovakve izjave dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je „vreme da Ukrajina dobije novog predsednika“. Tramp je oštro kritikovao Zelenskog zbog ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu, upozoravajući da takvi potezi mogu značajno da pogoršaju globalno snabdevanje dizelom.

Ko je Vladimir Solovjov?

Solovjov, poznat kao jedan od najglasnijih zagovornika politike Kremlja, redovno u svojim emisijama iznosi oštre pretnje Kijevu i Zapadu. Pominjanje ranijih američkih vojnih i pravosudnih intervencija u Panami i Venecueli uklapa se u njegovu standardnu retoriku - korišćenje istorijskih poteza Vašingtona kako bi sugerisao da bi SAD na kraju mogle u potpunosti da napuste ili nasilno smene trenutno ukrajinsko rukovodstvo.

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