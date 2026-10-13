MONSTRUOZAN PLAN BLOKADERA U SEDAM TAČAKA: Dragović ih raskrinkao: „Neće ostaviti kamen na kamenu!“
TVRDI da iza svega stoje strani finansijeri, a posebno je upozorio na zloupotrebu tragedija i kriza.
Vukša Dragović je govorio o planu blokadera za sprovođenje obojene revolucije u Srbiji, iznoseći tvrdnje o ulozi nevladinih organizacija, medija, političkih partija i stranih finansijera.
Gostujući u emisiji „Hit tvit“ na televiziji Pink, Dragović je predstavio sedam tačaka za koje tvrdi da predstavljaju osnovu delovanja političkih protivnika vlasti, upozoravajući na moguće posledice po političku stabilnost i ekonomski razvoj zemlje.
– Imaće tužilačku policiju, koja će da hapsi kako hoće, neće se donositi zakoni koji nisu poslati u EU. Uvođenje sankcija strateškim partnerima. To je njihov plan. Obojena revolucija u 6 plus 1 tačku.
Sedam tačaka koje je naveo Dragović
Prema njegovim rečima, plan obuhvata sledeće korake:
- Finansiranje i razvoj NVO sektora.
- Formiranje medijskih grupa za pritisak – „Pucao si u narod iz zvučnog topa“, na primer.
- Ujedinjenje političkih i društvenih faktora – spajanje raznorodnih partija u jedan front.
- Korišćenje lokalnih samouprava u kojima nevladine organizacije imaju uticaj.
- Izlazak na izbore i usporavanje rezultata.
- Masovna građanska neposlušnost.
- Zloupotreba tragedija i kriza – ovu tačku Dragović je označio kao „najmonstruozniju“.
- Optužbe na račun stranih finansijera
Dragović je posebno upozorio na poslednju tačku, koja se odnosi na, kako tvrdi, zloupotrebu tragedija i kriznih situacija u političke svrhe.
On je izneo i da iza delovanja blokadera stoje strani finansijeri, čiji je cilj, prema njegovim tvrdnjama, zaustavljanje ekonomskog razvoja Srbije i slabljenje njene nezavisnosti.
– Oni neće kamen na kamenu ostaviti. Njih su doveli njihovi strani finansijeri. Da bi uništili naš ekonomski rast. Ako jačamo, nismo zavisni. Ako sklopimo partnerstva, nismo zavisni od EU, oni su tu da nas spreče – rekao je Dragović.
On smatra da bi sprovođenje ovakvog plana moglo da ugrozi ekonomsku samostalnost Srbije i njenu mogućnost da razvija saradnju sa različitim međunarodnim partnerima.
(24sedam)
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