Alkaraz nakon šokantne eliminacije u Šangaju: "Veoma sam razočaran, ne želim da tražim izgovore"
Karlos Alkaraz završio je učešće na mastersu u Šangaju već u trećem kolu, a poraz od belgijskog tenisera Zizua Bergsa teško mu je pao. Španac je izgubio sa 7:5, 7:6 (4), nakon čega nije krio razočaranje zbog svoje igre i problema sa kojima se suočavao tokom meča.
Iako je u Kinu stigao odmoran i motivisan za takmičenje, drugi reket sveta nije uspeo da pronađe pravi ritam i prilagodi se uslovima na terenu.
- Osećao sam se zaista dobro. Bolelo me je što nisam uspeo da se prilagodim uslovima. Došao sam svež i željan takmičenja, tako da sam, imajući u vidu koliko sam danas loše igrao, veoma razočaran - poručio je Alkaraz.
Jedan od problema na koje je španski teniser ukazao bio je nepredvidiv odskok loptice, koji mu je otežavao pripremu udaraca, posebno prilikom riterniranja.
- Bilo je veoma čudno. Kada vraćate drugi servis i napadate lopticu odozgo nadole, ne očekujete da ona odskoči iznad vaše glave, a već u sledećem poenu može da se ponaša potpuno drugačije. Jednom odskoči visoko, drugi put prokliza i promeni pravac - objasnio je španski as.
Ipak, Alkaraz nije želeo da u problemima sa podlogom i odskokom loptice traži opravdanje za poraz. Naprotiv, svestan je da će morati da pronađe drugačiji pristup u sličnim situacijama.
- Ne želim da tražim izgovore. Pokušavam da pratim lopticu, predvidim kako će odskočiti i pripremim se za udarac. Kada se ona ponaša drugačije od očekivanog, često je već kasno za reakciju. Možda moram da promenim način igre i drugačije pristupim takvim situacijama - istakao je Alkaraz.
Španca sada očekuje povratak u Mursiju, gde će se posvetiti treninzima i pripremama za naredne izazove. Među njima su egzibicioni turnir „Slem šest kraljeva“, a potom i masters u Parizu.
Uprkos neočekivanom ispadanju u Šangaju, Alkaraz veruje da još ima dovoljno energije za završnicu sezone i želi što pre da se vrati na prepoznatljiv nivo.
- Trenutno razmišljam samo o povratku kući, treninzima i tome da pružim maksimum na sledećem turniru. I dalje se osećam sveže i radujem se onome što dolazi. Pokušaćemo da damo sve od sebe - zaključio je španski teniser.
Preporučujemo
Nakon što je izbačen iz reprezentacije Srbije, debitovao u Seriji A
13. 10. 2026. u 06:12 >> 08:44
CEO SVET GLEDA I NE VERUJE! Hrvatska pre Srbije deo nove košarkaške elite?
13. 10. 2026. u 08:41
Evo gde možete gledati TV prenos meča Asvel - Crvena zvezda
13. 10. 2026. u 08:23
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ŠOK U ŠANGAJU! Ispao Karlos Alkaraz
Šok za Španca.
12. 10. 2026. u 14:22
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
HRVATI U PROBLEMU: Pustili invazivnu vrstu zbog zmija, sad se premnožili i uništavaju sve - situacija plaši lovce i zbunjuje naučnike (VIDEO)
MOŽDA ste čuli za situaciju s indijskim mungosima na hrvatskom ostrvu Čiovu koja je privukla i pažnju naučnika iz Evrope. Naime, na ostrvo su doveli novu vrstu jer je zmija bilo previše, a sada je previše - mungosa.
12. 10. 2026. u 17:07
Komentari (0)