Alkaraz nakon šokantne eliminacije u Šangaju: "Veoma sam razočaran, ne želim da tražim izgovore"

Karlos Alkaraz završio je učešće na mastersu u Šangaju već u trećem kolu, a poraz od belgijskog tenisera Zizua Bergsa teško mu je pao. Španac je izgubio sa 7:5, 7:6 (4), nakon čega nije krio razočaranje zbog svoje igre i problema sa kojima se suočavao tokom meča.

FOTO: Tanjug/AP/Maja Smiejkowska

Iako je u Kinu stigao odmoran i motivisan za takmičenje, drugi reket sveta nije uspeo da pronađe pravi ritam i prilagodi se uslovima na terenu.

- Osećao sam se zaista dobro. Bolelo me je što nisam uspeo da se prilagodim uslovima. Došao sam svež i željan takmičenja, tako da sam, imajući u vidu koliko sam danas loše igrao, veoma razočaran - poručio je Alkaraz.

Jedan od problema na koje je španski teniser ukazao bio je nepredvidiv odskok loptice, koji mu je otežavao pripremu udaraca, posebno prilikom riterniranja.

- Bilo je veoma čudno. Kada vraćate drugi servis i napadate lopticu odozgo nadole, ne očekujete da ona odskoči iznad vaše glave, a već u sledećem poenu može da se ponaša potpuno drugačije. Jednom odskoči visoko, drugi put prokliza i promeni pravac - objasnio je španski as.

Ipak, Alkaraz nije želeo da u problemima sa podlogom i odskokom loptice traži opravdanje za poraz. Naprotiv, svestan je da će morati da pronađe drugačiji pristup u sličnim situacijama.

- Ne želim da tražim izgovore. Pokušavam da pratim lopticu, predvidim kako će odskočiti i pripremim se za udarac. Kada se ona ponaša drugačije od očekivanog, često je već kasno za reakciju. Možda moram da promenim način igre i drugačije pristupim takvim situacijama - istakao je Alkaraz.

Španca sada očekuje povratak u Mursiju, gde će se posvetiti treninzima i pripremama za naredne izazove. Među njima su egzibicioni turnir „Slem šest kraljeva“, a potom i masters u Parizu.

Uprkos neočekivanom ispadanju u Šangaju, Alkaraz veruje da još ima dovoljno energije za završnicu sezone i želi što pre da se vrati na prepoznatljiv nivo.

- Trenutno razmišljam samo o povratku kući, treninzima i tome da pružim maksimum na sledećem turniru. I dalje se osećam sveže i radujem se onome što dolazi. Pokušaćemo da damo sve od sebe - zaključio je španski teniser.