Sve isplivalo na videlo: Italijani otkrili Sinerov paklen plan!

Prvi reket sveta nedavno objavio kraj sezone.

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Navijači širom sveta ostali su u šoku kada je njihov miljenik Janik Siner objavio protekle nedelje da završava sezonu.

Momak iz San Kandida odlučio se na takav potez zbog povrede kolena, koja ga je odvojila od terena još od ovogodišnjeg Vimbldona, kada je u finalu savladao trenutno prvog igrača rang liste, Nemca Aleksandera Zvereva, a posle najvećeg grend slema, nije učestvovao ni na jednom narednom ATP turniru.

Mnogi su mislili da će rehabilitacija biti uspešna, kao i da će se Siner vratiti na US Openu, ali je situacija postala ozbiljnija nego što se mislilo.

Posle toga je Italijan otkazao učešće na Flešingu, a onda odustajao od Pekinga i Šangaja, na kraju i egzibicije u Rijadu, iako se na "Šest kraljeva slema" takmičenju zarađivao ogroman novac. Uprkos tome, Siner je objavio da se do kraja godine više neće vraćati na teren.

Foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, pool

Od početka Italijan i njegov tim kriju informacije od javnosti, međutim, kako je petostruki grend slem šampion prevremeno završio sezonu, konačno su isplivali detalji oko njegove rehabilitacije.

Prema pisanju "Gazete Delo Sport", Janik je već podvrgnut tretmanu plazmom bogatom trombocitima (PRP) kod ortopedskog hirurga iz Liona, Bertrana Soneri-Kotea. Kako se navodi, on je poslednjih meseci operisao nekoliko fudbalera Juventusa, a pregledao je i povređeno koleno i zvezde Real Madrida, Kilijana Mbapea.

Prioritet PRP tretmana je "podsticanje prirodnih procesa oporavka organizma i smanjenje bola i upale", a sam proces će se sprovoditi u rehabilitacionom centru "Fizioklinik", pod nadzorom čuvenog dr Herberta Šenhubera, koji je ujedno i suosnivač te ustanove.

Veći deo Sinerovih fizioterapeutskih tretmana i treninga odvijaće se u Monte Karlu, a ako sve bude teklo po planu, Italijan će se vratiti takmičenjima početkom 2027. godine u Australiji, zaključuje "Gazzeta delo Sport".

BIVŠI BROJ 1 STAO NA STRANU SINERA

Siner je na velikom udaru kritika jer ne daje dovoljno informacija o svom zdravstvenom stanju. Ipak, nekadašnji američki teniser Endi Rodik je stao na njegovu stranu.

- To je izbor. Nije kao da Siner menja ponašanje time što detalje zadržava za sebe. Čak i u intervjuima - pa ni tokom onog slučaja sa dopingom prošle godine, ne sećam se da je ikada bio sklon preteranom iznošenju detalja. Ako tako funkcioniše i ako mu to pruža osećaj sigurnosti, ne možemo osporavati rezultate koje je postigao vodeći svoju karijeru na taj način - kaže Rodik.

Svojevremeno prvi reket sveta je dodao:

- Koja je prednost deljenja svakog detalja o povredi? Deljenje informacija u svakoj fazi može značiti da morate ponovo da objašnjavate ili iznosite detalje svaki put kada dođe do promene u toku oporavka, čak i ako nije reč o nečemu ozbiljnom. Tako da, ne znam... oni koji žele da dele informacije - sjajno. Oni koji to ne žele - nemamo pravo da znamo sve - jasan je Amerikanac.

Nije ovo prvi put da je Endi Rodik stao na stranu Sinera, pošto je Italijana branio i prošle godine, govoreći da je fasciniran njegovim idejama.

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