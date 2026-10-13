Miljenik Grobara ima novi klub: Napustio Kruševac i ponovo postao prvi trener

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Novi izazov u karijeri bivšeg štopera.
Bojan Ostojić imenovan je za novog šefa stručnog štaba FK Jedinstvo iz Stare Pazove, saopštio je klub.
Nekadašnji kapiten Partizana u trenerski angažman u Jedinstvu dolazi sa bogatim igračkim iskustvom.
Tokom karijere u dresu crno-belih osvojio je titulu prvaka Srbije i tri trofeja Kupa Srbije, a ostao je upamćen i po pobedonosnom golu u večitom derbiju, upravo u finalu Kupa 2019. godine.
Ostojić je nakon završetka igračke karijere nastavio da se usavršava u trenerskom poslu, a novi angažman u Staroj Pazovi predstavlja nastavak njegovog rada u srpskom fudbalu.
U klub stiže iz kruševačkog Napretka gde je bio pomoćnik, a prethdno je na istoj funkciji radio u Voždovcu i Smederevu. Bio je jednom i šef stručnog štaba, kada je sa klupe predvodio Slobodu iz Užica.
U Jedinstvu očekuju da će njegovo iskustvo i poznavanje domaćih fudbalskih prilika doprineti radu ekipe u narednom periodu.
Klub je dolazak novog trenera predstavio kao početak nove faze u kojoj su u fokusu predstojeći izazovi i ostvarivanje ambicija.
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