Fudbal

Miljenik Grobara ima novi klub: Napustio Kruševac i ponovo postao prvi trener

У. Ћ.

13. 10. 2026. u 18:04

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Novi izazov u karijeri bivšeg štopera.

Миљеник Гробара има нови клуб: Напустио Крушевац и поново постао први тренер

Photo: M.M./ATAImages

Bojan Ostojić imenovan je za novog šefa stručnog štaba FK Jedinstvo iz Stare Pazove, saopštio je klub.

Nekadašnji kapiten Partizana u trenerski angažman u Jedinstvu dolazi sa bogatim igračkim iskustvom.

Tokom karijere u dresu crno-belih osvojio je titulu prvaka Srbije i tri trofeja Kupa Srbije, a ostao je upamćen i po pobedonosnom golu u večitom derbiju, upravo u finalu Kupa 2019. godine.

Ostojić je nakon završetka igračke karijere nastavio da se usavršava u trenerskom poslu, a novi angažman u Staroj Pazovi predstavlja nastavak njegovog rada u srpskom fudbalu.

U klub stiže iz kruševačkog Napretka gde je bio pomoćnik, a prethdno je na istoj funkciji radio u Voždovcu i Smederevu. Bio je jednom i šef stručnog štaba, kada je sa klupe predvodio Slobodu iz Užica.

U Jedinstvu očekuju da će njegovo iskustvo i poznavanje domaćih fudbalskih prilika doprineti radu ekipe u narednom periodu.

Klub je dolazak novog trenera predstavio kao početak nove faze u kojoj su u fokusu predstojeći izazovi i ostvarivanje ambicija.

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