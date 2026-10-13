Polufinalista Rolan Garosa eliminisan u osmini finala mastersa u Kini!
VELIKO iznenađenje dogodilo se na mastarsu u Šangaju.
Francuski teniser, Artur Žea, plasirao se u četvrtfinale pošto je pobedio Jakuba Menšika sa 7:6(4), 6:4.
Trenutno 56. igrač sveta je odigrao sjajan meč protiv 15. na planeti i poslao je poruku rivalima da je spreman za velike stvari.
Prvi set je bio izjednačen i rešen je u taj-brejku, koji je Čeh bolje počeo. Poveo je Menšik sa 0:3, a onda je usledila serija rivala 7:1 za kraj uvodnog dela susreta.
Žea je u drugom setu u petom gemu rivalu oduzeo servis. Kad je servirao za meč suočio se sa brejk prilikom, ipak uspeo je da se izvuče iz te situacije i potom trijumfuje.
Francuz će u četvrtfinalu mastersa u Šangaju igrati protiv pobednika meča Huber Hurkač - Alehandro Davidovič Fokina.
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