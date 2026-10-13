Saša, što si tako skroman? "Do prvog mesta dolazim zbog Sinerovog odsustva"
Nemački teniser Aleksandar Zverev svestan je da mu se otvara prilika da godinu završi na vrhu ATP liste, ali ne krije da će do tog uspeha doći i zahvaljujući odsustvu Janika Sinera sa turnira do kraja sezone.
Rani poraz Karlosa Alkarasa na mastersu u Šangaju dodatno je učvrstio Zverevovu poziciju u borbi za prvo mesto na kraju godine. Prema trenutnoj računici, Nemac će od 2. novembra preuzeti lidersku poziciju, koju bi trebalo da zadrži do završetka sezone.
Janik Siner je i dalje zvanično prvi teniser sveta, ali će zbog povrede propustiti ostatak takmičarske godine, što će uticati na njegov bodovni saldo. Upravo će ta okolnost imati značajnu ulogu u raspletu borbe za vrh.
Zverev ne krije da bi osvajanje prvog mesta predstavljalo jedan od najvažnijih trenutaka njegove karijere, iako je svestan okolnosti koje su mu otvorile put do tog dostignuća.
- Mislim da će emocije zaista proraditi kada budem video oznaku broj jedan pored svog imena. To će definitivno biti poseban trenutak. Trenutno sam i dalje drugi na svetu, što je pomalo čudno, s obzirom na to da sam već obezbedio prvo mesto na kraju godine - rekao je nemački teniser.
Potom je otvoreno govorio i o ulozi koju je Sinerovo odsustvo imalo u takvom raspletu.
- Nažalost, do toga će doći zbog Janikovog odsustva. Ipak, kada se to dogodi, biće to poseban trenutak za mene - poručio je Zverev.
Time bi nemački teniser ušao u istoriju svoje zemlje. Posle Borisa Bekera, koji je 1991. godine postao prvi igrač iz Nemačke na vrhu ATP liste, Zverev bi bio drugi Nemac kojem je to pošlo za rukom.
Međutim, postoji još jedan razlog zbog kojeg bi ovaj uspeh bio poseban. Zverev bi postao prvi nemački teniser koji je jednu sezonu završio kao najbolji igrač sveta.
Iako bi mu takav podvig doneo značajno priznanje, način na koji bi stigao do vrha dodatno je zanimljiv, jer ni sam ne pokušava da umanji uticaj Sinerove povrede na konačan rasplet.
Doduše, Zverev igra izuzetno impresivnu sezonu, osvojio je dva grend slema i ovo je zaslužena kruna za rad koji pokazuje tokom čitave svoje karijere, tako da nije baš za sve odgovorna povreda Sinera , ima malo i to tebe Saša, slobodno reci.
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