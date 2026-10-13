U STANU U KOJEM ŽIVI SA MALOLETNIM DETETOM DRŽAO DROGU: Policija uhapsila muškarca u Obrenovcu
PRIPADNICI Policijske stanice Obrenovac pronašli su marihuanu tokom pretresa stana J. Lj., u kojem se u tom trenutku nalazilo i njegovo maloletno dete.
Policijski službenici Grupe za suzbijanje kriminaliteta (GZSK) postupali su po naredbi Osnovnog suda, zbog sumnje da se u stanu nalaze predmeti koji potiču iz krivičnih dela.
Tokom pretresa, J. Lj. je policajcima sam pokazao kartonsku kutiju koja se nalazila na kuhinjskim elementima. U njoj je nađen PVC paket sa biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana.
Dodatnu pažnju nadležnih privukla je i činjenica da osumnjičeni živi u stanu sa maloletnim detetom, zbog čega je o slučaju odmah obavešten i Centar za socijalni rad, koji će se uključiti u dalji postupak kako bi se ispitali uslovi u kojima dete boravi i, ukoliko bude potrebno, preduzele mere iz njegove nadležnosti.
O događaju je obavešten dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu.
Pronađena biljna materija poslata je na veštačenje, dok će protiv J. Lj. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.
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