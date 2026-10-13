Ekonomija

ALTA Retail uspešno okončao preuzimanje kompanija Idea Marketi i povezanih društava

T.J.

13. 10. 2026. u 11:00

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NAKON ispunjenja svih uslova predviđenih kupoprodajnom dokumentacijom i dobijanja regulatornih odobrenja, ALTA Retail uspešno je okončao preuzimanje kompanije IDEA Marketi d.o.o. i povezanih društava Enna Fruit Grocka Beograd, Super Kartica Beograd, M-Profil SPV Beograd i mStart Business Solutions Beograd.

ALTA Retail успешно окончао преузимање компанија Идеа Маркети и повезаних друштава

Foto: Alta banka

Ovom investicijom ALTA Grupa dodatno potvrđuje dugoročnu strategiju razvoja zasnovanu na jačanju domaće privrede, širenju poslovnih kapaciteta i ulaganju u kompanije koje imaju značajan uticaj na svakodnevni život građana i razvoj tržišta Srbije.

Portfolio kompanije ALTA Ritejl sada čini razvijena prodajna mreža brendova IDEA, Roda i Merkator, prisutna u više od 80 gradova i opština širom Srbije, sa više od 300 maloprodajnih objekata kojima potrošači godinama ukazuju poverenje.

Foto: Alta banka

Akvizicijom su obuhvaćena i prateća društva koja predstavljaju važan oslonac daljem razvoju sistema – od logistike i distribucije svežeg voća i povrća (Enna Fruit Grocka), preko jednog od najrazvijenijih programa lojalnosti na tržištu (Super Kartica), do upravljanja nekretninama (M-Profil SPV) i naprednih IT i digitalnih rešenja (mStart Business Solutions).

Zaključenjem ove transakcije ALTA Retail preuzima odgovornost za dalji razvoj poslovnog sistema koji zapošljava više od 6.500 ljudi, sarađuje sa mrežom od više od 600 dobavljača robe i velikim brojem domaćih proizvođača, a svoje usluge svakodnevno pruža milionima potrošača. U narednom periodu fokus će biti na unapređenju operativne efikasnosti, daljim ulaganjima u modernizaciju i tehnologiju, jačanju saradnje sa domaćom privredom i unapređenju korisničkog iskustva.

Foto: Alta banka

- Ovom transakcijom otvaramo novo razvojno poglavlje za brendove koji uživaju izuzetno poverenje građana Srbije. Naša vizija je jasna – ulažemo u ljude, modernizaciju procesa i primenu novih tehnologija kako bismo dodatno podigli konkurentnost celokupnog sistema. Pri tome ćemo, uz puno poštovanje, čuvati identitet i vrednosti koje su IDEA, Roda i Merkator gradili decenijama. Čvrsto verujemo u snagu domaćeg kapitala, domaćeg znanja i dugoročnih investicija. Zato ovoj akviziciji pristupamo sa jasnom namerom da dodatno ojačamo operativne kapacitete, unapredimo korisničko iskustvo i obezbedimo stabilan rast u godinama koje dolaze. Reč je o investiciji čiji značaj prevazilazi poslovne okvire jedne kompanije, jer njen uticaj osećaju zaposleni, partneri, lokalni proizvođači i potrošači širom Srbije - izjavila je Branislava Kosovac, direktorka kompanije ALTA Retail.

Foto: Alta banka

Oslanjajući se na iskustvo stečeno kroz razvoj poslovanja u finansijskom sektoru, platnim uslugama i upravljanju kompleksnim poslovnim sistemima, ALTA Grupa nastavlja da gradi diverzifikovanu poslovnu strukturu i dodatno učvršćuje poziciju jedne od vodećih domaćih i regionalnih poslovnih grupacija, potvrđujući dugoročnu posvećenost ulaganjima u održivi razvoj privrede Republike Srbije.

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