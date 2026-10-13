Miljenik Grobara priznao: Nedostaje mi ono što smo imali u Partizanu! Srbija može da napadne titulu na EP

Srpski fudbaler ne zaboravlja period proveden u Humskoj.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Navijači Partizana i dalje ne mogu da prebole odlazak Jovana Miloševića (21), koji je sjajnim partijama i golovima za kratko vreme ostavio snažan pečat u Humskoj. Jednogodišnja pozajmica iz Štutgarta se ispostavila kao pun pogodak, ali kada je prošle zime razdužio opremu i vratio se u Nemačku, za crno-bele je sve krenulo nizbrdo.

Sjajni napadač sada je na novom početku u Bragi, koja ga je ovog leta kupila za osam miliona evra i u njemu vidi zalog za budućnost. Rođeni Čačanin dosad je upisao pet nastupa za portugalski klub, ali i dalje je u fazi prilagođavanja i upoznavanja sa novim saigračima.

U međuvremenu je bio deo reprezentacije Srbije tokom nedavnog okupljanja, a očekuje se da će biti i veliki adut mlade selekcije na predstojećem Evropskom prvenstvu 2027. u našoj zemlji.

- Možda je malo smešno, ali par drugara i ja smo već počeli da okupljamo ekipu, počeli smo da vrbujemo i po "A" timu... Stvarno bih voleo da igram, da se svi skupimo. To mi je jedna od najvećih želja, da naša generacija 2005/06 bude kompletna i da odigramo to EP. Ako budemo svi tu, prilično sam siguran da možemo do titule - rekao je Milošević za Arenu sport.

FOTO: FSS

Upravo bi za njegova generacija trebala da čini okosnicu "orlova" predvođenih selektorom Veljkom Paunovićem.

- Imamo jako dobar tim, ali detalji prave razliku. Kvalitetom sigurno zaslužujemo Diviziju A u Ligi nacija, nismo slučajno tamo, ali moramo neke stvari da popravimo kako bismo mogli da pariramo najboljim selekcijama. Nije lako ni selektoru, ali dobro se nosi sa pritiskom. To je drugačija vrsta pritiska i posla u odnosu na dosadašnja iskustva. Paunović uvek ide uzdignute glave i ne verujem da će imati problema da sve podnese. On je prijatno osveženje za reprezentaciju - naglasio je Milošević.

Naravno, mladi ofanzivac ne zaboravlja period proveden u Partizanu, gde se potpuno vratio u golgetersku formu. Mnogi smatraju da on nije otišao, sve bi otišlo u drugom smeru za crno-bele

- Ko zna, verovatno da je tako, ali nikad ne znaš sa fudbalom. Svi mislimo da je možda moglo više, ali to nikad nećemo ni saznati. Nedostaje mi taj period kada sam praktično igrao sa svojim drugarima, imali smo nenormalno dobru atmosferu u ekipi. Svi smo bili bliski, čujemo se i dalje i uvek pričamo o tim danima. Trudim se i sada da ispratim utakmice Partizana koliko god mogu - poručio je Milošević, pa nastavio:

- Ne mogu veliki rezultati da se očekuju zbog stanja u kom se trenutno klub nalazi. Mi smo, koliko god to prepotentno zvučalo, napravili neke stvari koje su bile maltene čudo. Niko nama nije rekao "napadamo titulu", ali smo premašili očekivanja. Sad bi trebalo malo da se sačeka, da proces uradi svoje i da sve legne na mesto. Ne brinem ja, Partizan je veliki.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Popularni Joca je posebnu vezu uspostavio sa tadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem, koji sada radi u ruskom Akronu.

- I Blagojević je bio deo tog našeg sjajnog kolektiva. Kad samo jedan ode, to je već deo slagalice koji fali i ostaje neka praznina. Nisam imao ništa protiv ni Stojakovića, ni uprave, sve je u tim odnosima bilo na mestu. Poštujem odluku kluba, ali imao sam osećaj da nešto nedostaje... Nije više bilo isto. To je potpuno drugačije okruženje, drugi način funkcionisanja i razmišljanja, pa na kraju i drugi ljudi. Zato i nije bilo realno da se kockice poklope dva puta. Sa Srđanom sam radio godinu dana, a izdvojio bih njega i Henesa kao najbolje trenere s kojima sam sarađivao - podvukao je Milošević.

Na kraju se osvrnuo i na sukob unutar uprave, tačnije između generalnog direktora Danka Lazovića i bivšeg potpredsednika Predraga Mijatovića.

- To je ono o čemu sam pričao više puta. Dok smo mi svi bili na okupu, uspeli smo nekako da se ne osvrćemo na ta dešavanja. Znali smo mi šta se dešava, ali kada imaš takav kolektiv, te stvari ni ne dopiru do tebe. Koliko god da zvuči glupo, mi smo se na tu temu šalili i zezali. Zato smo kroz taj težak period prošli relativno lako. Međutim, kada smo videli da je vrag odneo šalu, onda je bilo drugačije i svi znaju kako se završilo - zaključio je Milošević.

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