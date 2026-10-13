MINISTAR STANKOVIĆ: Na skupu u Zaječaru biće poručeno da Srbija mora ostane stabilno društvo

MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković rekao je danas da će sa predizbornog skupa izborne liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" u Zaječaru biti poslata poruka da Srbija mora da ostane politički stabilno i ekonomski prosperitetno društvo, sa jasnom vizijom za budućnost.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

-Srbija treba da bude sigurno, društvo u kome nema političkog i bilo kakvog drugog nasilja, društvo u kome različito mišljenje neće biti osnova za bezrazložno etiketiranje i isključenje, društvo koje će slediti jednu suverenu i samostalnu spoljnopolitičku viziju našeg predsednika Aleksandra Vučića, rekao je Stanković uoči skupa u Zaječaru.

Dodao je da je nosilac liste Aleksandar Vučić ostvario opipljive i vidljive rezultate i uspešno vodio državu uprkos teškim iskušenjima i izrazio nadu da će u tom smeru nastaviti sa pozicije premijera, nakon pobede na izborima 25. oktobra.

Istakao je da su u ovom trenutku Srbiji potrebni demokratski fer izbori, pre svega zbog mira, stabilnosti i društvene klime koja utire put daljim investicijama, otvaranju novih radnih mesta, ličnom i društvenom blagostanju

-Potrebni su nam i zbog nacionalnog jedinstva u teškim iskušenjima sa kojima se kao narod suočavamo, potrebni su nam izbori koji će dovesti do toga da tenzije koje su nastale obojenom revolucijom konačno budu razrešene i koje će biti razrešene u pravcu afirmacije politike koja nudi mir, stabilnost i prosperitet srpskom narodu, naglasio je Stanković.

Dodao je da su Srbiji potrebni izbori i kako nikada niko više ne bi prosvetni sistem video kao svoju političku šansu za nelegitimno i nelegalno preuzimanje vlasti na ulici.

-Potrebni su nam i za to da dobijemo bolje i kvalitetnije zdravstvo, da nastavljamo izgradnju putne infrastrukture gde smo dostigli već evropske standarde, potrebni su nam i za nove stanove, za nove strane investicije i za pokretanje domaće privredne inicijative. Prosto, potrebna nam je mir i stabilnost u zemlji i nadam se da će posle ovih izbora i posle pobede liste "Ujedinjena Srbija" tako nešto i doći, naveo je Stanković.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta