ŽESTOK NAPAD RUSA, KIJEV RAZOREN NEVIDLJIVIM RAKETAMA: Projektili neprimećeno prošli PVO sisteme, radari kasno reagovali (VIDEO)

RUSKE snage izvele su masovni noćni napad na ukrajinsku prestonicu upotrebivši šest balističkih raketa.

Foto: Printskrin/Iks/Ostaško! Važnoe

Prema zvaničnom saopštenju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, lansiranje projektila proteklo je potpuno neprimećeno za njihove izviđačke sisteme, a ciljevi su na radarima uočeni tek u trenutku samog udara na grad.

Eksplozije u Kijevu odjeknule su pre nego što je aktiviran sistem za vazdušnu opasnost.

Prema podacima gradskih vlasti, u napadu su pogođeni objekat saobraćajne infrastrukture i četvorospratno skladište. Nadležne službe i dalje utvrđuju tačan tip balističkih projektila koji su upotrebljeni.

- Balistički ciljevi otkriveni su radarskim sredstvima neposredno tokom napada na Kijev. Informacije o lansiranjima sa neprijateljske teritorije nisu pristigle. Uzroci se utvrđuju - saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage.

Da li je Kijev ostao bez američkih obaveštajnih podataka?

Izostanak rane dojave o lansiranju raketa pokrenuo je velika pitanja u Kijevu, posebno u svetlu sve većih nesuglasica između Vašingtona i ukrajinskog rukovodstva.

Naime, američki mediji objavili su da su izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa tokom razgovora sa ukrajinskom delegacijom u Majamiju upozorili da bi Vašington mogao privremeno da obustavi razmenu obaveštajnih podataka ukoliko Kijev nastavi sa udarima na ruske naftne rafinerije. Pored toga, razmatra se i ograničavanje daljih isporuka naoružanja.

Budući da se ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane u velikoj meri oslanja na američke satelitske podatke za rano otkrivanje balističkih raketa, eventualni prekid saradnje drastično bi smanjio vreme reakcije ukrajinskih snaga.

Eksplozije u Lavovu, Zaporožju i Harkovu

Pored Kijeva, ruske snage su tokom noći i ranih jutarnjih časova gađale i druge ključne gradove širom zemlje:

Lavov: Grad na zapadu zemlje napadnut je dronovima u ranim jutarnjim satima. Nakon eksplozija izbili su požari na više lokacija, a razmere štete se utvrđuju.

Zaporožje: Na meti bespilotnih letelica ponovo se našla saobraćajna infrastruktura.

Harkov: Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je grad napadnut sa devet dronova tipa S-8000 "Banderol".

Situacija na terenu ostaje izuzetno napeta, dok se očekuju zvanične informacije o uzrocima zakasnele reakcije ukrajinske PVO u prestonici.

(Kurir)

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