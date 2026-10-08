"AKO MU SE TRESE RUKA, KAKO ĆE BITI MIKROHIRURG?" Lončar: Moramo građanima da kažemo šta je realno

ZLATIBOR Lončar odbacio je tokom debate ideju da lekar po završetku fakulteta automatski dobije posao i sam bira specijalizaciju, poručivši da je takav model nerealističan i da mora da se vodi računa o sposobnostima kandidata i potrebama zdravstvenog sistema.

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Zlatibor Lončar reagovao je na predlog da mladi lekar, nakon završetka fakulteta, dobije posao i zatim sam izabere specijalizaciju koju želi.

- Vidim u vama dobru nameru, ali nemojte da se ljutite. To što vi pričate, to je bajka - rekao je Lončar.

On je objasnio da sama želja nije dovoljna da bi neko mogao da se bavi određenom granom medicine.

- Vi kažete: završio je fakultet, zaposlićemo ga i on će samo odlučiti koju će specijalizaciju. Ali znate koliko faktora ima? - rekao je Lončar.

Zatim je naveo primer koji je privukao pažnju u studiju.

- Neko voli da bude mikrohirurg, a trese mu se ruka. I šta ćete onda? Da mu ispunite želju da bude mikrohirurg, a on ne može nikada da završi tu specijalizaciju? Neko želi da bude ginekolog, a nije rođen za to. Šta mislite, da li je to moguće? - upitao je Lončar.



On je zaključio da se građanima ne mogu nuditi rešenja koja zvuče dobro, ali nisu primenljiva u praksi.

- Sve je to lepo i stvarno imate dobru nameru, ali je to nerealno. Moramo građanima da kažemo šta je realno - poručio je Lončar.