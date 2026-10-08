GRMEĆE ŠUMADIJA! "Ujedinjena Srbija" sutra iz Kragujevca šalje veličanstvenu sliku narodnog jedinstva: Jedan deo programa biće pravi spektakl!

VELIKI skup liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" biće održan sutra, 9. oktobra, u Kragujevcu, u hali "Jezero".

Foto: Printskrin Informer TV

Iz samog srca Šumadije, grada koji je nekada bio prestonica države, biće poslata snažna slika jedinstva, snage i jasnog plana za nastavak borbe za budućnost Srbije.

Građane koji sutra dođu u halu očekuje bogat program: koncerti, sadržaji za sve generacije, ali i specijalna iznenađenja koja će posebno oduševiti celu Šumadiju!

Prvi deo događaja rezervisan je za muziku, odnosno za nastupe najvećih zvezda iz Šumadije, dok će atmosferu dodatno upotpuniti srpske zastave i motivi koji simbolizuju Srbiju i njene tradicionalne vrednosti.

Pesmama koje decenijama slave Srbiju i njen narod i oslikavaju pravi duh Šumadije građane će "zagrejati" nastupi poznatih estradnih zvezda - Lepe Lukić, Dragice Radosavljević Cakane, Sestara Gobović i Snežane Đurišić, što će dodatno doprineti atmosferi u hali "Jezero".

Skup će upotpuniti i govor bivšeg predsednika Tomislava Nikolića, koji će svoju poruku građanima poslati u okviru glavnog dela programa, a onda će uslediti vrhunac večeri, kada će za govornicu izaći Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučić će tom prilikom predstaviti program, ideje i planove liste "Ujedinjena Srbija" za razvoj i budućnost zemlje u narednim godinama, a njegovo obraćanje biće jedan od centralnih delova skupa.

Kako saznajemo, Vučićevo obraćanje imaće i jedan deo koji do sada nije bio uobičajen na ovakvim skupovima. Naime, kako saznajemo, posebno atraktivna biće sama završnica programa jer će kraj skupa obeležiti spektakl koji će zaokružiti ceo događaj i ostaviti snažan utisak na prisutne.

Ono što će posebno oduševiti građane ovog dela Srbije, ali i sve druge, je posebno iznenađenje u kojem lično učestvuje Aleksandar Vučić.

Jedno je sigurno-ovo će biti jedistvena prilika da Vučića, koji je kandidat za premijera na izborima 25. oktobra, vidite u izdanju u kakvom ga nikada do sada niste videli!

Zato ne propustite - sutra od 17 časova veličanstveni skup liste "Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu!

Nikolić pozvao na skup

Poziv na ovaj skup večeras je uputio i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić.

- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju. Zajedno i ujedinjeno. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše. Vidimo se 9. oktobra u Kragujevcu! Kao nekada - svi zajedno za Srbiju! - poručio je Nikolić.

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