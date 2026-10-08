Izundu o podvigu u Emiratima! Evo koga je najviše ishvalio centar Zvezde!

Crveno-beli šokirali Dubai u četvrtom kolu Evrolige.

FOTO: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda je upisala drugu pobedu zaredom u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju, pošto su u "Koka kola" areni deklasirali domaćina sa 19 poena razlike.

Blistao je MVP utakmice, Džordan Nvora sa 20 poena i šest skokova, dok je ključnu ulogu odigrao pod košem i Ebuka Izundu.

Dobio je Zvezdin centar veliki broj duela sa Kabengeleom, Dijakiteom i Šengelijom, koji su među vodećim "peticama" Evrolige, ali se to protiv Nigerijca nije videlo.

- Mislim da su danas svi igrali zajedno i da smo svi naporno radili na terenu. Nije bilo tako da je nekoliko momaka igralo, a ostali posmatrali. Naš cilj je bio da dođemo ovde i pobedimo, to smo uradili i veoma smo srećni što smo ispisali istoriju. Pohvale idu svim momcima, Džordanu, Čimi, Krisu... Pravili su sjajne poteze i uključivali sve u igru. Apsolutno je svako dao svoj doprinos - rekao je Izundu za "Mozzart Sport".

Veliku pomoć imao je u Semiju Odželeju i debitantu na evroligaškim mečevima ove sezone Dejanu Davidovcu. Prema rečima Ebuke, pritisak nije postojao, a trener Navaro je napravio tim tako da uskoči uvek neko kada je deficitarna pozicija.

- Ne mislim da je to bio pritisak. Pomogli su mi mnogo, svi su odradili svoj deo posla. Zato tim i postoji, da popuni praznine kada nismo svi na broju. Saigrači su odradili fantastičan posao igrajući na različitim pozicijama i doprinoseći ekipi. Veoma sam im zahvalan što su bili tu da mi pomognu - dodaje centar Zvezde.

Sezona je tek počela, ali Ebuka Izundu iz meča u meč potvrđuje kvalitete:

- Svaki trening je za mene novo iskustvo i prilika da naučim nešto novo. Novi je sistem, tu je i novi trener, tako da još uvek pokušavamo da pronađemo pravi put i naučimo kako da gramo zajedno na najbolji mogući način - zaključio je Izundu.

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