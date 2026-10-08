RUTOVIĆ DO BRONZE U BAKUU! Srbiji treća medalja na Svetskom prvenstvu

Za srpskog džudistu ovo je prvo odličje sa svetskih prvenstava.

Credit: Alexander NEMENOV / AFP / Profimedia

Boris Rutović doneo je Srbiji treću medalju na Svetskom prvenstvu u Bakuu, pošto je osvojio bronzu u kategoriji do 90 kilograma.

Rutović je mesto na pobedničkom postolju obezbedio posle četiri pobede i poraza u četvrtfinalu. U borbi za bronzu bio je uspešniji od Francuza Maksima Ambua, koji je tokom meča dobio tri sudijske kazne.

Do te borbe Rutović je redom savladao Rusa Igora Andonija, Gruzijca Maisuradzea, dvostrukog evropskog šampiona i osvajača svetskog zlata, kao i Moldavca Latiševa. Poslednji korak ka polufinalu zaustavio ga je Japanac Tajima, vicešampion sveta, koji je do pobede stigao u poslednjim sekundama.

Srpski reprezentativac je zatim kroz repesaž dobio Francuza Aleksu Mitrovića posle preokreta, čime je izborio priliku da se bori za medalju. Tu šansu je iskoristio i stigao do bronze.

Uspeh je potom ovekovečio fotografijom sa trenerima Đorđem Tomićem, Bojanom Došenom, Ljubišom Majdovim i Nikolom Savatovićem.

FOTO: Privatna arhiva

Na petom mestu u istoj kategoriji završio je Nemanja Majdov. Vicešampion Evrope je savladao Britanca Murheda i Bugarina Ivanova, ali je u četvrtfinalu poražen od Japanca Muraoa, svetskog prvaka i olimpijskog vicešampiona.

Majdov je preko repesaža, u kojem je bio bolji od Uzbekistanca Nurbeka, stigao do nove prilike za odličje. Ipak, u borbi za bronzu izgubio je od Azerbejdžanca Murada Fatijeva.

Bez medalje je ostala i Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kilograma. Srpska džudistkinja je posle poraza od Ruskinje Madine Taimazove u meču za bronzu takođe zauzela peto mesto.

Andrić je pre toga pobedila Kineskinju Liu, Amerikanku Garigu, Nemicu Butkerajt i Brazilku Silvu, dok je u polufinalu, posle zlatnog boda, poražena od Špankinje Rustant. Ipak, nastavila je niz dobrih rezultata na velikim takmičenjima, pošto već ima bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva.

Srbija sada u Bakuu ima ukupno tri odličja. Pored Rutovićeve bronze, medalje su ranije osvojili Marica Perišić u kategoriji do 57 kilograma i Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kilograma.