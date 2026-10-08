BRNABIĆ RASKRINKAVA ULOGU CRTE U IZBORNOJ KAMPANJI: Strani novac, podrška Studentskoj listi i zahtev za istragu!

POTPREDSEDNICA Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić iznela je danas ozbiljne optužbe na račun organizacije CRTA, tvrdeći da se iza njenog predstavljanja kao nezavisnog posmatrača izbora zapravo krije aktivno učešće u političkoj kampanji u korist Studentske liste.

FOTO: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Na konferenciji za novinare u Beogradu Brnabićeva je poručila da je reč o takozvanoj "kampanji trećih lica", odnosno delovanju organizacija koje formalno nisu učesnici izbora, ali svojim aktivnostima, prema njenim tvrdnjama, promovišu određenu političku opciju i pokušavaju da utiču na izborni rezultat.

Ona smatra da bi zbog toga Agencija za sprečavanje korupcije morala da ispita aktivnosti CRTE, kao i novac koji se za njih izdvaja.

Brnabićeva traži istragu: Ko plaća političke aktivnosti?

Jedno od ključnih pitanja koje je otvorila jeste finansiranje aktivnosti ove nevladine organizacije. Brnabićeva tvrdi da CRTA ulaže značajna sredstva i resurse u aktivnosti koje, prema njenoj oceni, predstavljaju podršku Studentskoj listi, ali da ti troškovi neće biti prikazani u finansijskom izveštaju same izborne liste.

– Ali, CRTA mora to da prijavi, zato što oni na to troše veliku količinu novca i ogromne resurse. Mora se objasniti i poreklo novca, zato što je suprotno i zakonima i vladavini prava i Ustavu Republike Srbije, ali i demokratskim principima da se stranim novcem plaća politička aktivnost u jednoj zemlji, a ta zemlja u ovom slučaju jeste Republika Srbija – istakla je Brnabićeva.

Ona je ocenila da se na ovaj način stranim novcem, kako tvrdi, finansiraju aktivnosti koje imaju za cilj uticaj na rezultat izbora u Srbiji.

Brnabićeva je pozvala građane da sami procene da li organizacija koja se predstavlja kao nepristrasni posmatrač može istovremeno da pruža podršku jednoj političkoj opciji.

Od podrške protestima do poziva na blokade

Obrazlažući svoje tvrdnje, Brnabićeva se vratila na početak 2025. godine i navela niz aktivnosti za koje smatra da pokazuju da CRTA nije politički neutralna organizacija.

Prema njenim rečima, već 16. januara 2025. CRTA je objavila poziv na okupljanje na Slaviji, odakle su učesnici krenuli ka Vrhovnom javnom tužilaštvu, uz poruku podrške studentima.

Brnabićeva je ocenila da je takav skup predstavljao nedozvoljeni pritisak na institucije koje bi trebalo da budu nezavisne.

– To je takođe nezakonito kao pritisak na tužilaštvo koje mora biti nezavisno i sudstvo koje mora biti samostalno – rekla je ona.

Ukazala je i na objavu od 17. januara 2025. godine, sa porukom "Tišina koja odjekuje – Ne daj na studente", postavljajući pitanje može li organizacija koja otvoreno podržava jednu stranu imati kredibilitet nepristrasnog izbornog posmatrača.

Među primerima koje je navela bili su i poziv na generalni štrajk 22. januara, kao i podrška blokadi mostova u Novom Sadu 1. februara 2025. godine.

Brnabićeva je ocenila da je CRTA takvim aktivnostima promovisala neprijavljene skupove, umesto da, u skladu sa svojim zalaganjem za vladavinu prava, insistira na poštovanju zakonskih procedura.

Oštre optužbe zbog istraživanja o Studentskoj listi

Posebnu pažnju Brnabićeva je posvetila istraživanju javnog mnjenja koje je objavila CRTA, a prema kojem je Studentska lista predstavljena kao izraziti favorit.

Ona je osporila rezultate tog istraživanja, tvrdeći da je njegov cilj bio stvaranje utiska da je pobeda Studentske liste izvesna i pre samog glasanja.

Brnabićeva je organizaciju optužila i da je svojim aktivnostima pružala podršku blokadama, uključujući okupljanja kod Pravnog fakulteta u Beogradu, kao i da se uključila u polemiku o navodnoj upotrebi "zvučnog topa".

Govoreći o političkoj ulozi Studentske liste, iznela je niz oštrih ocena, tvrdeći da CRTA svojim delovanjem doprinosi njenoj promociji.

– Oni promovišu u stvari nasilje i teror nad svim građanima Republike Srbije koji se ne slažu sa ovom politikom – kazala je Brnabićeva.

Ona je Studentsku listu nazvala najvećom prevarom u istoriji Srbije, a istraživanje CRTE ocenila kao lažno, navodeći da je njegov cilj bio da se u javnosti učvrsti narativ o sigurnoj pobedi te liste.

Zašto CRTA nije učestvovala u televizijskoj debati?

Na kraju obraćanja Brnabićeva je podsetila i na to da su predstavnici CRTE odbili poziv Radio-televizije Srbije da učestvuju u debati sa predstavnicima izbornih lista Aleksandrom Vučićem i Ilijom Srdanovićem.

Prema njenoj oceni, i taj potez dodatno otvara pitanje stvarne uloge organizacije u aktuelnoj predizbornoj kampanji.

Brnabićeva je ponovila stav da CRTA ne može istovremeno da nastupa kao nezavisni kontrolor izbornog procesa i da se, kako tvrdi, aktivno angažuje u korist jednog od učesnika izbora.

Optužbe koje je iznela predstavljaju njene tvrdnje, a eventualnu odgovornost i zakonitost finansiranja aktivnosti organizacije mogu da utvrde nadležne institucije.