VUČIĆ POZVAO SRBIJU U KRAGUJEVAC: "Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se sutra!"

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, pozvao je građane Srbije da dođu na skup Srpske napredne stranke koji će sutra biti održan u Kragujevcu.

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- Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu! - poručio je Vučić u objavi na svom Instagram nalogu.

Vučić je objavio i video poruku bivšeg predsednika SNS Tomislava Nikolića, koji je takođe pozvao na skup u Kragujevcu i istakao da su čast i sloboda Srbije pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše.

- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju, zajedno i ujedinjeni. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše - naveo je Nikolić u video objavi.