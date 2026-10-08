Politika

BLOKADERI KRENULI "OD VRATA DO VRATA", PA POLJUBILI ISTA! STANARKA IZ ZGRADE IM PORUČILA: "Ovde svi glasaju za Vučića!" (VIDEO)

24 Седам

08. 10. 2026. u 20:19

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PRISTALICE Studentske liste ponovo su doživeli fijasko u obavljanju svojih aktivnosti na terenu i sprovođenju svoje kampanje koja se zove "od vrata do vrata".

БЛОКАДЕРИ КРЕНУЛИ ОД ВРАТА ДО ВРАТА, ПА ПОЉУБИЛИ ИСТА! СТАНАРКА ИЗ ЗГРАДЕ ИМ ПОРУЧИЛА: Овде сви гласају за Вучића! (ВИДЕО)

24sedam

Nakon što su "iskazali" u razgovoru sa zidom, o čemu smo ranije pisali, ovoga puta su imali priliku da razogvaraju sa živom osobom i jednom od stanarki zgrade i od nje su dobili vrlo jasan odgovor! Ona im je jasno poručila da svi stanari iz zgrade glasaju sa Aleksandra Vučića, nakon čega su takozvani studenti otišli podvijenog repa!

- Mi smo studenti ispred Studentske liste - rekla su dva momka vidno udaljena od ulaza u stan, na šta je stanarka odgovorila:

- Vi ste ispred one liste na kojoj nema studenata? Ja se izvinjavam, u ovoj zgradi svi glasaju samo za Vučića. Nemojte zvoniti nigde, ne vredi vam ništa.

Iako su bili uporni i po svaku cenu pokušavali da nastave razgovor i nametnu svoju priču, stanarka im nije ostavila nimalo prostora, već ih je kratko i jasno sasekla u korenu:

- Nemojte ništa da mi kažete. Ja glasam za Vučića! - poručila je ona.

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