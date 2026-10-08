"PUSTILI SU DA MOJA ĆERKA UMRE": Majka ruske naučnice nastradale od smrtonosnog virusa očajna

MAJKA ruske naučnice koja je preminula nakon što je navodno obolela od kuge tvrdi da priča o laboratorijskoj nesreći nije istinita. Darja Šipilova (28), tehničarka u Sibirskom istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, preminula je 2. oktobra u bolnici u obližnjem Šelehovu.

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Okolnosti njene smrti ostaju nejasne. Lokalni zvaničnici i prorežimski mediji objavili su, a zatim obrisali, informacije da je uzrok smrti kuga. Kremlj je odbacio ove tvrdnje i negirao da je uveo bilo kakve posebne mere.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zatražila je u sredu od Rusije pojašnjenja o izveštajima o drugom, nepotvrđenom slučaju kuge u Sibiru , kao i više detalja o smrti naučnika, piše „Telegraf“.

Svetlana Šipilova, majka preminule naučnice i sama medicinski radnik, izjavila je za ruski portal Glubina da ne veruje u verziju događaja koja se plasira.

- Ja znam istinu - rekla je. - Moram da se branim od glupih poznanika koji su svemu ovome poverovali, a pametni, naravno, nisu.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits. The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics. The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city after accidentally breaking a test sample with Yersinia pestis at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute and contracting pneumonic plague. Her laboratory was a Biosafety Level 3 lab — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

Ona je osporila teoriju o laboratorijskoj nesreći.

- Nemoguće je tako razbiti epruvetu, čak ni svi medicinski stručnjaci to ne razumeju. Ne bi se razbila čak ni da je bacite o zid svom snagom. To može reći samo laik. Teoretski je nemoguće da se sadržaj prospe ili da se epruveta razbije jer su izuzetno dobro zaštićene - objasnila je.

Novinarima je rekla:

„Jednostavno su pustili da moja ćerka umre.“

Prema informacijama koje se pojavljuju u lokalnim medijima, Šipilova je obolela od plućne kuge nakon što je bila izložena patogenu tokom laboratorijske nesreće.

Iako zvaničnici to nisu zvanično potvrdili, novinar iz Irkutska Pavel Stepanov je među onima koji tvrde da je naučnica „sakrila šta se dogodilo“ nakon što je navodno razbila epruvetu.

Plućna kuga je najteži oblik bolesti koju izaziva bakterija yersinia pestis. Razvija se kada osoba udiše zaražene kapljice ili kada se bakterija iz nelečene bubonske ili septikemijske kuge proširi na pluća.

Bolest prenose pacovi i drugi mali glodari. Smrtonosna je ako se ne leči, ali su antibiotici efikasni protiv nje.

Prijatelji pokojnice takođe sumnjaju u priču o polomljenoj epruveti. Za lokalni portal Ljudi Bajkal, kojeg su ruske vlasti proglasile „stranim agentom“, izjavili su da je Šipilova bila izuzetno odgovorna.

- Ocrnili su je, a da nisu ni utvrdili šta se zaista dogodilo - rekla je bivša školska drugarica.

- Ne mogu da povežem ovu priču sa Dašom koju sam poznavala. Zvuči kao da govore o nekoj drugoj osobi. Bila je izuzetno vredna i odgovorna, tako da mi ovo nema nikakvog smisla - dodala je druga prijateljica.

- Daša je bila izuzetno pametna. Malo ljudi sa našeg odeljenja dobije posao u tom institutu. To je ozbiljna institucija, tamo se sve shvata ozbiljno i postupak je bezbedan - rekao je poznanik sa fakulteta.

Rusija se suočava sa sve većim međunarodnim pritiskom da transparentno objavi sve informacije o smrti laboratorijske radnice.

Ruska sanitarna inspekcija, Rospotrebnadzor, zvanično tvrdi da je Šipilova umrla od „upale pluća nepoznate etiologije“, dok je šef Burjatske oblasti izjavio da je uzrok smrti kuga. Vlasti obližnjih gradova upozorile su stanovnike da ne putuju u Šelehov.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus je rekao:

- SZO je zatražila dodatne informacije kako bi se razjasnio uzrok teške upale pluća, patogen koji je pokrenuo mere javnog zdravlja, kao i medijske izveštaje o još jednom članu osoblja sa upalom pluća neutvrđenog uzroka.

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Rospotrebnadzor je odgovorio da su poslali informacije o situaciji u Irkutsku Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da medijske izveštaje ne treba uzimati kao pouzdan izvor informacija.

SAD su u sredu poslale poverljivi diplomatski memorandum u kojem upozoravaju da bi zadržavanje informacija o potencijalnoj epidemiji kršilo međunarodne zdravstvene obaveze Moskve. Na pitanje da li je o tome razgovarao sa ruskim predsednikom, Donald Tramp je odgovorio:

- Planiramo uskoro da razgovaramo. Trenutno smo u veoma ozbiljnim pregovorima.

Nekoliko sati kasnije, Kremlj je objavio da nema konkretnih planova za razgovor između Trampa i Putina, koji u sredu slavi 74. rođendan.

Američki državni sekretar Marko Rubio pozvao je Moskvu na transparentnost tokom posete Islandu.

- Pratimo situaciju iz sata u sat. Verujem da je dužnost Rusije da deli više informacija sa svetom - rekao je on.

Stejt department je potvrdio da je zahtev zvanično poslat. - Zvanično smo zatražili dodatne informacije od ruske vlade. Takođe smo u kontaktu sa drugim zemljama radi razmene informacija - rekao je portparol.

Evropska unija je takođe pozvala Rusiju na „blagovremeno i transparentno izveštavanje“. Vlada Mongolije je u sredu objavila da uvodi zdravstvene kontrole na granici sa Rusijom, a četiri zemlje Centralne Azije su već pojačale kontrole.

Uprkos uveravanjima vlasti, stanovnici Irkutska slikaju drugačiju sliku. Rospotrebnadzor je u sredu saopštio da nema rizika od epidemije i da medicinsko praćenje kontakata nije pokazalo znake infekcije.

- Preventivne i antiepidemijske mere su u potpunosti sprovedene - navodi se u saopštenju.

Međutim, meštani su frustrirani zbog nedostatka informacija i smatraju da su mere neadekvatne. Komšije preminule naučnice rekle su portalu Ljudi Bajkala da su zabrinuti jer niko nije došao da im uzme briseve. Dobili su instrukcije da se obrate lekaru ako primete simptome.

- Шокирани смо што нас нису ставили у карантин - рекла је једна комшиница. - Сви смо били у контакту са њом. Вероватно не би требало да идемо на посао. Foto: /x/@IntCyberDigest

Zgrada u kojoj je Šipilova živela dezinfikovana je najmanje tri puta, ali je jedan od radnika koji je sprovodio dezinfekciju navodno rekao stanarima da to rade zbog bubašvaba.

Prema izveštajima, oko 200 kontakata je stavljeno u karantin, a ograničenja su uvedena u nekoliko bolnica. Istraživački institut je pod blokadom, a portal Siberia.Realities izveštava da osoblje spava na stolicama i podu.

Takođe su objavljene fotografije upitnika „kuge“ koji pacijenti moraju da popune po dolasku u porodilište u Irkutsku.

Zabrinutost se odrazila i na internetu. Prema ruskom veb-sajtu Verstka, pretrage za termin „kuga“ na Guglu su porasle za 5.000 procenata u poređenju sa prošle nedelje.

Potražnja za respiratorima u onlajn prodavnicama Ozon i Vajldberis se udvostručila za nedelju dana, a pretrage za kostime „doktora za kugu“ su takođe porasle pred Noć veštica.

(Index hr)